Organisaties ontmoeten elkaar tijdens bijzondere bustour

Op maandag 6 oktober 2025 vond de SamenZien Bustour plaats, een initiatief waarbij diverse maatschappelijke organisaties en de gemeente Goeree-Overflakkee samenkwamen om hun samenwerking te versterken en elkaar te inspireren. In plaats van één centrale bijeenkomst reisden zo’n 80 vertegenwoordigers over het eiland om diverse locaties te bezoeken waar zorg, onderwijs, cultuur en vrijwilligersinitiatieven samenkomen.

Tijdens de tour stonden verschillende organisaties en projecten centraal. Zo werden onder meer Stichting Kairos, Antes Zorg, Jongerenwerk Stichting ZIJN, Stichting Ontmoeting en Youz bezocht, die zich bezighouden met begeleiding en herstel. Ook het RGO College en de Koersklas lichtten hun aanpak toe voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast toonden Youth for Christ en diverse kerkelijke gemeenschappen hun samenwerking met de gemeente gericht op het versterken van de lokale samenleving.

Op locaties zoals de Houten Kaap in Ouddorp en Tamara’s Horeca in Ooltgensplaat lag de nadruk op ontmoeting, terwijl de Dorpsraad Ooltgensplaat het belang van inwonersinitiatieven en vrijwilligerswerk benadrukte. Bij duurzaamheidsinitiatief Goed voor Goed werd duidelijk hoe werkgelegenheid en maatschappelijke participatie samenkomen. Bureau Objectief gaf tenslotte een presentatie over hun bijdrage aan een gezonde maatschappij.

De bustour bestond uit verschillende routes. De westelijke route leidde via Dirksland, Ouddorp en Sommelsdijk terug naar De Staver, terwijl de oost- en middenroute liep via Sommelsdijk, Oude-Tonge, Ooltgensplaat en Middelharnis. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst in De Staver, waar deelnemers ervaringen deelden en nieuwe contacten legden.

Wethouder Berend Jan Bruggeman, die deelnam aan de oostelijke route, sprak van een geslaagde dag: “De bustour toont de betrokkenheid van vele mensen die zich inzetten voor een vitale samenleving. Met 17 organisaties, negen locaties en zo’n 80 deelnemers is dit een prestatie om trots op te zijn.”

