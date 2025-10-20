Oudelandsedijk afgesloten vanaf maandag 27 oktober

Van 27 oktober tot en met 19 december 2025 voert aannemer Van Gelder werkzaamheden uit aan de Oudelandsedijk, de weg tussen Dirksland en Sommelsdijk. Tijdens deze periode is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden omleidingsroutes ingesteld en verkeersregelaars zijn aanwezig om informatie te geven over de bereikbaarheid van woningen in het gebied.

De werkzaamheden zijn nodig vanwege achterstallig onderhoud en zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo wordt de maximumsnelheid op dit deel van de weg verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. Ook worden er verkeersremmende maatregelen genomen, zoals wegverhogingen en veilige oversteekplaatsen voor fietsers.

Omleidingsroutes

In afstemming met de veiligheidsregio, het waterschap, gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en Connexxion zijn de omleidingsroutes voor fietsers, gemotoriseerd verkeer en de bus vastgesteld. Kijk hiervoor op debouw.app/projects/wegonderhoud-oudelandsedijk-sommelsdijk.

Contact

Voor vragen of meldingen over het werk kunnen inwoners contact opnemen met de omgevingsmanagers van Van Gelder. Van maandag tot en met donderdag is Liesbeth van Dijke bereikbaar tussen 07:00 en 17:00 uur via 06-81938492. Op vrijdag kunnen vragen gesteld worden aan Francis Danen tussen 07:00 en 16:00 uur via 06-14364070.

Wie het project verder wil volgen, kan de gratis BouwApp downloaden. Via de app kunnen gebruikers de planning, omleidingen en belangrijke mededelingen raadplegen. Ook is meer informatie te vinden op www.onderWEGwerk.nl.

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Hierdoor kan de planning mogelijk nog worden aangepast.

Door Internetredactie Omroep Archipel