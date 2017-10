Overeenkomst inzameling oud papier getekend

Vanaf november 2017 leegt firma Renewi in samenwerking met vrijwilligers de blauwe papiercontainers op Goeree-Overflakkee. Op maandag 23 oktober 2017 ondertekenden wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee en directeur Maurice Geelen van Renewi officieel de overeenkomst voor de inzameling van oud papier en karton.

In de overeenkomst staat onder meer dat Renewi samen met instanties, zoals verenigingen, kerken en scholen, per november 2017 de blauwe papiercontainers van huishoudens op Goeree-Overflakkee leegt. De vrijwilligers volgden hiervoor onlangs een veiligheidscursus. De netto opbrengst van het oud papier wordt eerlijk verdeeld onder de inzamelende instanties. De gemeente gaat met Renewi een verbintenis aan voor twee jaar, met twee keer de mogelijkheid om de samenwerking met één jaar te verlengen.

Blauwe papiercontainer

De invoering van de papiercontainers op heel het eiland is één van de maatregelen uit het afvalbeleidsplan 2015-2020 van de gemeente. De uitreiking van de blauwe papiercontainer startte in september 2017. De komende periode ontvangen inwoners van Ooltgensplaat, Achthuizen, Den Bommel en Oude-Tonge als laatste dorpskernen op Goeree-Overflakkee een blauwe papiercontainer. Vanaf november 2017 worden de blauwe papiercontainers maandelijks geleegd. Inwoners ontvingen onlangs een flyer met informatie over de inzameldag van oud papier, een scheidingswijzer en antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Bewoners appartementencomplex

De gemeente bekijkt binnenkort, in overleg met de woningbouwverenigingen en de verenigingen van huiseigenaren, de mogelijkheden voor een gezamenlijke inzamelcontainer bij appartementencomplexen. Tot die tijd kunnen de bewoners van een appartementencomplex oud papier op de inzameldag gebundeld bij het complex op straat aanbieden.

Renewi

Renewi is dit jaar opgericht na afronding van de fusie tussen het Britse Shanks Group en de Van Gansewinkel Groep. Renewi is een internationaal waste-to-productbedrijf dat zich in Nederland bezighoudt met het inzamelen, sorteren, behandelen en recyclen van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de inzameling van oud papier en karton op www.goeree-overflakkee.nl/oudpapier of neem contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0187, keuze 3.