Paasshow en consumentenbeurs in Middelharnis

Traditiegetrouw pakken Automotions Knöps en Tieleman Keukens ook dit jaar in de moderne showrooms uit met een sprankelende keuken- en autoshow in combinatie met een sfeervolle consumentenbeurs. Op de consumentenbeurs staat onder andere Living Air uit Dirksland en Stellendam met een speciale palletverkoop van stofzuigers met een waterfilter. Ideaal voor mensen met een pollen- en stofallergie die een robuust systeem zoeken tegen een scherpe prijs. Openingstijden:

Zaterdag 20 april 2019 van 10:00 uur tot 18:00 uur

Maandag 22 april 2019 van 10:00 uur tot 17:00 uur

(entree en (ruim) parkeren: gratis)

