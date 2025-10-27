Partij voor de Dieren uit kritiek op provincie om zwakke aanpak bestrijdingsmiddelen

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland vindt dat de provincie te weinig doet tegen het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen. De partij reageerde vrijdag 24 oktober 2025 op antwoorden van het provinciebestuur op 43 vragen over dit onderwerp. Volgens fractievoorzitter Carla van Viegen blijft het bestuur, waarin GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA samenwerken, achter bij andere provincies in de bescherming van inwoners, dieren en natuur.

De PvdD stelde de vragen in juni, samen met de SP, Volt en D66. De partijen verwezen naar een oproep van meer dan vierhonderd artsen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Volgens deze artsen kunnen de middelen bijdragen aan ziekten zoals Parkinson en leukemie. Ook wijzen onderzoekers erop dat bestrijdingsmiddelen schadelijk kunnen zijn voor insecten, vogels en waterdieren, zelfs als de wettelijke normen niet worden overschreden.

Geen overzicht

Uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten blijkt dat de provincie geen volledig overzicht heeft van waar en hoeveel pesticiden in Zuid-Holland worden gebruikt. De provincie zegt dat het Rijk en de Europese Unie verantwoordelijk zijn voor de toelating en controle van deze middelen. Zuid-Holland zegt het voorzorgsbeginsel “waar mogelijk” toe te passen, maar houdt zich vooral aan de wettelijke regels. Alleen op provinciale pachtgronden is het gebruik van glyfosaat verboden.

Bufferzones

De provincie grijpt ook niet in bij middelen waarvan Europese instanties inmiddels risico’s erkennen, zoals Cypermethrin en bestrijdingsmiddelen met PFAS-verbindingen. Ook rond Natura 2000-gebieden kiest Zuid-Holland ervoor te wachten op landelijke richtlijnen. Hoewel de Raad van State oordeelde dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen nabij kwetsbare natuur vergunningplichtig is, wil de provincie eerst landelijke richtlijnen afwachten.

De PvdD wijst erop dat andere provincies, zoals Utrecht en Noord-Brabant, al stappen zetten om het gebruik van pesticiden te beperken, bijvoorbeeld met bufferzones rond natuurgebieden. Volgens Van Viegen laat Zuid-Holland hiermee kansen liggen om de gezondheid van inwoners en de natuur beter te beschermen.

Sierteelt

De partij maakt zich daarnaast zorgen over de invloed van de sierteeltsector. Volgens de PvdD noemt de provincie het economische belang van deze sector als reden om geen beperkingen te stellen aan uitbreiding van niet-biologische teelt. De partij pleit voor meer steun aan boeren die willen overstappen op biologische of natuurinclusieve landbouw.

De Partij voor de Dieren roept het provinciebestuur op om actiever op te treden. “De gezondheid van Zuid-Hollanders en de natuur staan op het spel,” zegt Van Viegen. “De provincie kan meer doen om te werken aan een gifvrije toekomst.”

