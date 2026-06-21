Kwartiermaker wil Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat nieuw leven inblazen





De gemeente Goeree-Overflakkee heeft Joost van Rijckevorsel aangesteld als kwartiermaker voor Fort Prins Frederik bij Ooltgensplaat, laat de gemeente weten op 15 juni 2026. Hij moet ervoor zorgen dat het fort in de komende periode weer beter toegankelijk en beleefbaar wordt voor bezoekers, terwijl de gemeente doorgaat met de zoektocht naar een vaste exploitant.

Fort Prins Frederik is sinds 2018 eigendom van de gemeente. Sinds die tijd wordt gezocht naar een exploitant voor het fort, maar dat heeft tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd. Om het fort in de tussentijd niet onbenut te laten, is besloten een kwartiermaker aan te stellen.

Het fort werd in 1811 gebouwd onder de naam Fort Duquesne als onderdeel van de kustverdediging. In 1928 verloor het zijn militaire functie, maar werd later onder meer tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog gebruikt als gevangenis. De afgelopen jaren zijn verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het opknappen van de geschutstoren, het terugplaatsen van de toegangsbrug en het vervangen van ondergrondse infrastructuur. Ook zijn installaties in de kazerne en de toren veilig gemaakt.

Van Rijckevorsel is sinds mei aan het werk op het terrein. Hij richt zich op het organiseren van activiteiten en het klaarmaken van het fort voor bezoekers. “Ik ga zorgen dat de luiken en deuren van Fort Prins Frederik letterlijk en figuurlijk weer open kunnen,” zegt hij. “Het fort moet weer beleefbaar worden, zowel voor inwoners van Goeree-Overflakkee als voor bezoekers van het eiland.”

Volgens hem is er nog veel onbekendheid over de locatie. “Veel mensen kennen het fort niet, of hebben er wel eens van gehoord maar zijn er nog nooit geweest. En dat terwijl het hier zo mooi is,” aldus Van Rijckevorsel. “Daar wil ik verandering in brengen. Ik wil zorgen dat het fort een plek wordt waar voor ieder wat wils is.”

De eerste stappen zijn volgens de gemeente al gezet. Zo zijn ruimtes in de kazerne opgeruimd en ingericht en staan de eerste activiteiten en concerten in en rond het fort gepland. Ook wordt het fort gebruikt voor groepsuitjes en teambuilding.

Om zijn start te markeren overhandigde wethouder Daan Markwat de sleutel van het fort aan Van Rijckevorsel. De gemeente noemt het fort een locatie met veel potentie, door de ligging, de geschiedenis en de gebouwen op het terrein.

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Door Internetredactie Omroep Archipel