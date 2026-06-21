Natuurbrandgevaar blijft aandacht vragen tijdens droge en warme periode





Het warme zomerweer houdt aan. Ondanks de flinke regenval tijdens het noodweer van vrijdag 19 juni 2026 zijn de temperaturen inmiddels weer opgelopen. Ook de komende periode wordt warm en droog weer verwacht. Volgens deskundigen kan het natuurbrandgevaar daardoor snel toenemen, vooral in gebieden met droge begroeiing.

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Volgens Arco Kooijman, specialist natuurbrandbestrijding bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, kan het risico op natuurbranden snel toenemen wanneer vegetatie uitdroogt. Eerder dit voorjaar zorgde regen ervoor dat de natuur zichtbaar herstelde van een droge periode. Toch kan een aantal warme en droge dagen voldoende zijn om bepaalde begroeiing opnieuw brandgevoelig te maken.

Met name grasachtige begroeiing vormt een risico. Deze planten wortelen minder diep en verliezen daardoor sneller vocht. In de duingebieden van onder meer Goeree-Overflakkee kunnen zij vervolgens dienen als brandstof voor grotere branden. Daarnaast zijn ook duindoorn en bramen volgens Kooijman vegetatiesoorten die bij droogte zeer brandbaar kunnen worden.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond richt zich bij natuurbrandbestrijding vooral op de duingebieden van Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Hoek van Holland. Kooijman houdt zich bezig met de voorbereiding van de organisatie op natuurbranden. Daarbij ligt de nadruk op materieel, opleiding en oefening.

Naast de bestrijding wordt veel aandacht besteed aan preventie. Gemeenten, natuurbeheerders en andere betrokken organisaties werken samen om de risico's te beperken. Een van de maatregelen is het aanleggen en onderhouden van zogenoemde natuurlijke stoplijnen, zoals duinovergangen met weinig begroeiing. Deze kunnen helpen om de verspreiding van vuur te vertragen.

"Voor ons zou het helpen als de vegetatie naast die duinovergangen zo laag mogelijk gehouden wordt", legt Kooijman uit. Minder en lagere begroeiing zorgt voor minder brandstof en maakt een brand beter beheersbaar voor de hulpdiensten.

Naast droogte spelen ook temperatuur, luchtvochtigheid en wind een belangrijke rol. Vooral wind kan ervoor zorgen dat een kleine brand zich in korte tijd ontwikkelt tot een grote natuurbrand. Op de vraag hoe snel een natuurbrand kan escaleren is Kooijman duidelijk: "Snel. Sneller dan de meeste mensen denken."

Volgens hem onderschatten veel mensen de snelheid waarmee vuur zich in droge natuur kan verspreiden. "Een klein brandje is nog uit te trappen. Maar binnen no time staat er een paar vierkante meter in brand."

Wereldwijd blijkt menselijk handelen de belangrijkste oorzaak van natuurbranden. Vaak gaat het om onvoorzichtig gedrag. Kooijman noemt als voorbeeld het weggooien van hete barbecuekolen in de natuur. "Een barbecue met kolen leegkiepen in de duinen omdat je klaar bent met barbecueën op het strand van Ouddorp. Ja, dat zijn gewoon de oorzaken, nummer één."

Bij verhoogd natuurbrandgevaar schaalt de brandweer de inzet direct op. Extra voertuigen en personeel worden sneller gealarmeerd, zodat een brand in een vroeg stadium kan worden aangepakt. Dat is belangrijk, omdat in natuurgebieden vaak weinig bluswater beschikbaar is. "Voor ons is het echt het belangrijkste om snel veel water ter plaatse te krijgen", aldus Kooijman.

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Door Internetredactie Omroep Archipel