Hogere lasten en minder voorzieningen om tekort te dichten





De gemeente Goeree-Overflakkee staat voor de keuze om in de komende jaren fors te bezuinigen en belastingen te verhogen. Het oude college van burgemeester en wethouders stelt een zogenoemd tussenscenario voor om een verwacht tekort van 16 miljoen euro per jaar in 2040 op te vangen, als gevolg van stijgende kosten voor zorg en voorzieningen, minder geld van het Rijk en een vergrijzende bevolking. Het plan houdt in dat de gemeente minder zelf gaat uitvoeren en meer overlaat aan inwoners en ondernemers. De nieuwe gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 9 juli 2026 en neemt dan een besluit.

Volgens het college is de huidige manier van werken niet meer vol te houden. Sinds de fusie van de gemeente in 2013 is geprobeerd om in alle dorpen hetzelfde niveau van voorzieningen te behouden. Dat wordt steeds moeilijker door hogere uitgaven voor zorg, onderwijs en onderhoud van onder meer havens en openbare ruimte, terwijl de inkomsten achterblijven.

Besparen en belasten

Het voorgestelde tussenscenario moet in 2040 leiden tot een structurele besparing van 19,1 miljoen euro per jaar. Dit gebeurt door 11,1 miljoen euro te besparen op uitgaven en 8 miljoen euro extra te halen uit belastingen en heffingen. Volgens het college biedt dit een middenweg tussen het behouden van voorzieningen en het gezond maken van de gemeentefinanciën.

Voor inwoners en bedrijven betekent het plan hogere lasten. De gemeentelijke woonlasten, zoals onroerendezaakbelasting en afvalstoffenheffing, stijgen tot 2029 gemiddeld met 27 procent voor huishoudens. Voor ondernemers kan de belasting op bedrijfsgebouwen ongeveer verdubbelen. Ook de toeristenbelasting gaat omhoog, zodat bezoekers meer bijdragen aan kosten voor toerisme en onderhoud.

Sobere voorzieningen

Ook worden verschillende voorzieningen aangepast. De gemeente wil het aantal zwembaden terugbrengen tot één locatie op het eiland. Sportvelden worden op minder plekken samengebracht. Het aantal bibliotheken gaat van drie naar twee vestigingen. Bij scholen wordt vaker gekozen voor opknappen in plaats van nieuwbouw. Het onderhoud van straten en groen wordt soberder, waardoor inwoners mogelijk vaker zelf onderhoud in hun buurt moeten organiseren. In de zorg wordt gezocht naar besparingen door striktere regels en meer nadruk op het voorkomen van hulpvragen.

De rol van de gemeente verandert daarmee ook. In plaats van vooral zelf voorzieningen te regelen en te betalen, wil de gemeente meer sturen en samenwerken met bewoners, organisaties en bedrijven. Het uitgangspunt is dat niet alles meer door de overheid wordt uitgevoerd.

Na het besluit van de gemeenteraad begint de verdere uitwerking van de plannen. Daarbij wordt in de komende jaren gekeken hoe de maatregelen precies worden ingevoerd en wat de gevolgen zijn voor verschillende dorpen en groepen inwoners.

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Door Internetredactie Omroep Archipel