Plan voor centrale dierenopvang in de maak

Vrijwilligers van Dierenhulpverlening De Eilanden e.o. zijn bezig met het opzetten van een centrale opvanglocatie voor zwerfdieren, verwaarloosde huisdieren en dieren in nood op Goeree-Overflakkee. De plannen bevinden zich nog in een voorbereidende fase, maar volgens initiatiefnemer Mike Wesdorp is de behoefte duidelijk aanwezig. “Er is simpelweg geen plek op het eiland waar dieren tijdelijk terechtkunnen. Dat moet veranderen.”

Geen centrale opvang

“De wens voor een eigen dierenopvang is ontstaan uit de groeiende behoefte aan een plek waar dieren in nood goed worden opgevangen,” vertelt Wesdorp. Inwoners en vrijwilligers merken steeds vaker dat er op het eiland geen centrale voorziening is voor zwerfdieren, verwaarloosde dieren of huisdieren van mensen die tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen. Dit leidt tot schrijnende situaties die voorkomen zouden kunnen worden met een lokale opvang.

Focus op huisdieren

In eerste instantie wil de stichting zich richten op het opvangen van huisdieren zoals honden, katten, konijnen en knaagdieren. Dieren van mensen die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen, bijvoorbeeld door ziekte, kunnen dan terecht bij de opvang. Het verblijf van dieren zonder eigenaar moet van tijdelijke aard zijn; de stichting hoopt deze dieren te kunnen herplaatsen. “Alleen dieren die niet herplaatsbaar zijn, vanwege leeftijd of medische redenen, blijven mogelijk permanent in de opvang,” zegt Wesdorp. “Dat is natuurlijk alleen als daar voldoende ruimte en middelen voor zijn.”

Wilde dieren

Wilde dieren worden voorlopig nog doorverwezen naar gespecialiseerde opvangcentra voor fauna. “Misschien kan de opvang wel als eerste vangnet dienen totdat vervoer naar zo’n gespecialiseerde plek geregeld is,” vertelt Wesdorp. Toch worden wilde dieren niet helemaal uitgesloten. “Mogelijk komt er op termijn ook ruimte voor het tijdelijk helpen van kleine wilde dieren, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties.”

Oriëntatiefase

Wesdorp legt uit dat de plannen zich nog in een oriënterende fase bevinden. “Er is een groep vrijwilligers die de haalbaarheid onderzoekt en contact zoekt met mogelijke partners en sponsors.” Er is een eerste plan opgesteld en de gesprekken met de gemeente en andere betrokken partijen zijn gestart. Ook wordt onderzocht welke vergunningen nodig zijn. Er zijn al enkele mogelijke locaties bekeken. “De voorkeur gaat uit naar een goed bereikbare plek met voldoende ruimte en buitenverblijven,” aldus Wesdorp.

Uitdagingen

Er zijn nog verschillende uitdagingen bij het opstarten van een dierenopvang. Er moet worden voldaan aan landelijke criteria op het gebied van ventilatie, oppervlakte, quarantaine en hygiëne. Daarnaast is een vergunning nodig en zal een dierenarts betrokken worden bij het opstellen van protocollen. Wesdorp verwacht dat de opstartkosten aanzienlijk zullen zijn. Om deze kosten te dekken, onderzoekt de vrijwilligersgroep de mogelijkheden voor subsidies, sponsoring en het opzetten van een crowdfundingactie.

Hoewel de opvang nog niet direct van start kan gaan, is er op dit moment vooral behoefte aan donaties in de vorm van spullen, zoals dierenvoeding en dekens. Zo kunnen de vrijwilligers alvast ondersteuning bieden aan dieren die hulp nodig hebben, terwijl de plannen verder worden voorbereid.

