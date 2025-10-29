Plots een ree voor je auto: provincie waarschuwt voor gevaar op de weg

Provincie Zuid-Holland begint eind oktober 2025 een campagne 'Overstekend wild' om weggebruikers te waarschuwen voor overstekende wilde dieren. De provincie wil ongelukken met dieren, zoals reeën, bevers en damherten, voorkomen. Vooral bij het ingaan van de wintertijd neemt het aantal aanrijdingen toe.

De populatie reeën in Zuid-Holland groeit snel. Van ruim 2.000 in 2019 naar meer dan 3.000 in 2025. Daardoor komen de dieren op steeds meer plekken voor, ook langs wegen waar ze vroeger niet liepen. In 2024 gebeurden er meer dan 250 aanrijdingen met reeën. Ook bevers en damherten komen in botsing met voertuigen. Vooral na de wintertijd, als de klok een uur wordt teruggezet, neemt het aantal aanrijdingen toe. Daarom start de campagne in het najaar.

De provincie roept automobilisten op hun snelheid aan te passen. Bij maximaal 60 km per uur hebben dieren meer kans een aanrijding te vermijden. Vooral in gebieden zoals de Duin- en Bollenstreek, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Voorne, Putten, Alblasserwaard, Krimpenerwaard, omgeving Dordrecht en het havengebied van Rotterdam moeten bestuurders extra opletten.

Met de campagne wil Zuid-Holland meer aandacht vragen voor het gedrag van dieren en de veiligheid van weggebruikers. Meer informatie staat op de website van de provincie.

