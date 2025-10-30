Podcast Eiland Kunst: cultureel netwerken op Goeree-Overflakkee

In de nieuwe aflevering van de podcast Eiland Kunst praten we met Gwendolyn de Groot van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee en Yvette Jansen van KunstPlus, de KunstKijk en Stichting Podium over cultureel netwerken op het eiland. Zij vertellen hoe het culturele netwerk op het eiland is opgebouwd en hoe verschillende organisaties samenwerken om kunst en cultuur te versterken. Ook leggen zij hun rollen uit binnen de lokale culturele sector, de uitdagingen waarmee ze te maken hebben en hun plannen om meer inwoners, vooral jongeren, te betrekken bij cultuur.

De aflevering is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts en Amazon Music.

Culturele Raad

Gwendolyn de Groot is dansdocent en heeft een eigen dansschool op verschillende locaties. Zij is vanuit haar discipline lid geworden van de Culturele Raad. Haar portefeuille in de raad is specifiek dans en podiumkunsten. De Culturele Raad is een adviesorgaan van de gemeente en bestaat uit leden met verschillende portefeuilles, van podiumkunsten tot erfgoed. De raad geeft advies over het gemeentelijke cultuurbeleid en beoordeelt subsidieaanvragen van lokale initiatieven. Gwendolyn vertelt in de podcast hoe de raad niet alleen beleid toetst, maar ook actief zoekt naar manieren om jonge generaties te betrekken bij cultuur, bijvoorbeeld via muziek, dans en popprojecten.

Kunst Plus

De kunstenaarsvereniging op het eiland, Kunst Plus, vertegenwoordigt professionele kunstenaars en is nauw verbonden met Stichting Podium, de organisatie die culturele initiatieven uitvoerend ondersteunt en begeleidt bij subsidieaanvragen. Yvette Jansen legt uit hoe deze samenwerking werkt en hoe Kunst Plus via projecten als De Kunstkijk, de jaarlijkse atelierroute tijdens Hemelvaart, de zichtbaarheid van kunst op Goeree-Overflakkee vergroot.

Netwerkbijeenkomst

In de podcast komt ook de netwerkbijeenkomst ‘Kruisbestuiving’ aan bod, die op 5 november 2025 plaatsvindt bij Pix Life in Ouddorp. Tijdens deze bijeenkomst komen kunstenaars, verenigingen en culturele instellingen samen om te praten over samenwerking, zichtbaarheid en de wens voor een cultureel centrum waar dans, muziek en beeldende kunst elkaar kunnen ontmoeten.

Jansen en de Groot benadrukken dat cultuur op Goeree-Overflakkee drijft op samenwerking tussen generaties en disciplines. De podcast laat horen hoe de verschillende organisaties, van Kunst Plus en Stichting Podium tot de Culturele Raad, elkaar aanvullen en samen werken aan een levendige culturele toekomst voor het eiland.

Door Internetredactie Omroep Archipel