 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Politie houdt verkeerscontrole in Sommelsdijk

Donderdag 9 april 2026

Op woensdag 8 april 2026 heeft het Politie Basisteam Haringvliet een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden met de verkeerspolitie en de Belastingdienst. In totaal zijn er zo'n 120 voertuigen gecontroleerd in Sommelsdijk.

Er zijn 64 bekeuringen uitgeschreven. Het grootste deel hiervan was voor mobiel telefoneren tijdens het rijden of het niet dragen van een gordel. Ook zijn er voertuigen beboet die niet voldeden aan de technische eisen waaraan een voertuig moet voldoen. Deze voertuigen kregen een zogenoemde WOK-melding (Wachten op keuring) en moeten na de juiste aanpassingen opnieuw worden gekeurd bij de RDW. Bovendien is één bestuurder aangehouden voor het rijden zonder geldig rijbewijs.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

