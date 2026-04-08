'Je staat twee dagen aan': Team 159 bereidt zich voor op 34e Roparun





Met nog enkele maanden te gaan tot het Pinksterweekend is Team 159, de Goeree-Overflakkee Runners, alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de Roparun 2026. Het team, dat al sinds 1992 deelneemt aan de estafetteloop van ruim 500 kilometer, zet zich opnieuw in om geld in te zamelen voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens het radioprogramma Op de Hoagte vertelden teamleden Arie van Huizen en René van Wijk over de voorbereidingen, acties en de betekenis van de Roparun.

Door Redactie Op de Hoagte

Team 159 behoort tot de ervaren teams binnen de Roparun. In 2025 nam het team voor de 33e keer deel en werd ruim 40.000 euro opgehaald voor het goede doel. Het team bestaat uit lopers, fietsers, chauffeurs, verzorgers en begeleiders, in totaal ongeveer 25 personen.

Arie van Huizen doet dit jaar zijn veertiende Roparun, terwijl René van Wijk voor de achtste keer betrokken is. Samen met de rest van het team zijn zij maanden bezig met de voorbereiding van het evenement, dat plaatsvindt van zaterdag 23 mei 2026 tot en met maandag 25 mei 2026.

De Roparun is een non-stopestafetteloop van meer dan 500 kilometer, waarbij teams dag en nacht onderweg zijn richting de finish in Rotterdam. Elke loper legt gemiddeld zo’n 60 kilometer af in estafettevorm.

Team nog niet compleet

Hoewel de lopers en fietsers inmiddels grotendeels bekend zijn, is het team nog niet volledig. Vooral voor de verzorging en catering worden nog vrijwilligers gezocht. Arie van Huizen legt uit dat deze functie meer inhoudt dan alleen eten verzorgen: “Als je maar gewoon goed kan zorgen voor je medemens. Dus inderdaad, een kopje koffie, een kopje thee. Een pannenkoekje gesmeerd. Even de magnetron bedienen.” Volgens het team maken ook de verzorgers en begeleiders de Roparun volledig mee en zitten zij niet alleen in de bus. “Wij proberen dus allemaal die niet op de route komen, buiten de fietsers en de lopers en de chauffeurs en de kaartlezers, ook de mensen die in de bus zitten, dus de masseurs en de catering, te laten proeven wat Roparun onderweg is.”

Twee dagen en twee nachten onderweg

De Roparun is fysiek en mentaal zwaar. Teams zijn twee dagen en twee nachten onderweg, met weinig slaap en voortdurende inspanning. “Gemiddeld heb je acht lopers rond de 62 kilometer per persoon. Het totaal is ongeveer 540 kilometer,” vertelt het team.

Daarbij komt dat deelnemers nauwelijks slapen: “Je moet eigenlijk meer dan twee dagen gewoon ‘aan’ staan. Twee dagen en twee nachten.” Vermoeidheid speelt dan ook een grote rol tijdens de loop. “Om een uur of 04:00, 05:00 ’s nachts slaat de vermoeidheid toe. Dan moet je nog naar Rotterdam. Dan ben je koud en het tempo gaat er een beetje uit.”

Voorbereiding en training

De voorbereiding verschilt per deelnemer, maar vooral de lopers moeten veel trainen en snelheid ontwikkelen. De Roparun wordt gelopen in blokken van ongeveer 800 meter, wat een andere manier van trainen vraagt dan bijvoorbeeld een marathon. “Bij ons zijn het allemaal blokjes van 800 meter. Dus je begint met allemaal blokjes van 800 meter. Dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je een marathon loopt. Dus in die 800 meter gaat het meer om de snelheid.”

Naast trainingen organiseert het team ook een oefenrun op Goeree-Overflakkee en diverse fietstochten. Daarmee wordt niet alleen de conditie opgebouwd, maar ook de samenwerking geoefend.

Acties voor het goede doel

m geld op te halen voor de Roparun organiseert Team 159 gedurende het hele jaar verschillende acties. Zo wordt er onder meer een wijnproeverij georganiseerd en is er een cakeactie, waarbij vrijwilligers zelfgebakken cakes verkopen. Daarnaast gaan teamleden langs de deuren tijdens collectes en worden er mini-Roparuns voor kinderen georganiseerd om ook de jeugd bij het evenement te betrekken. Verder houden de lopers trainings- en sponsorlopen en worden er gedurende het jaar nog diverse andere inzamelingsacties opgezet. Met al deze activiteiten probeert het team een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor het goede doel van de Roparun. Volgens het team is de loop zelf niet het belangrijkste: “Ik zeg altijd: de Roparun is eigenlijk de kers op de taart. Ik vind dat we zo veel mogelijk geld op moeten halen voor de Roparun. Ja, daar doe je het ook voor.”

Meer dan sport alleen

Voor de deelnemers is de Roparun meer dan een sportieve prestatie. Het doel achter het evenement speelt een grote rol. “De achterliggende gedachte is natuurlijk een schrijnend iets waar we met z’n allen in onze omgeving mee te maken krijgen. Er is niemand die daarvoor gespaard blijft. Daar moeten we met z’n allen een steentje aan bijdragen.”

De Roparun zorgt daarnaast voor een sterke band binnen het team. “Je maakt vrienden voor het leven.”

Finish

Na ruim 500 kilometer volgt de finish in Rotterdam, een moment dat volgens de deelnemers elk jaar bijzonder blijft. “De huldiging op de Coolsingel, dat is kippenvel.” Hoewel de finish het eindpunt is, begint het werk voor het volgende jaar al snel weer. “In september begint het voor ons weer.” Daarmee is duidelijk dat de Roparun voor Team 159 geen eenmalig evenement is, maar een doorlopende inzet voor het goede doel.

