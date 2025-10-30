Politie neemt 20 katten in beslag bij verwaarlozing

Begin oktober 2025 heeft de politie een controle uitgevoerd in het kader van dierenwelzijn. Aanleiding was een melding die binnenkwam via de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) dat er mogelijk verwaarloosde dieren in een woning zouden zitten in Stad aan ’t Haringvliet.

De politie is samen met de LID naar de woning gegaan en trof daar maar liefst zeventien kittens en drie moederpoezen aan. Tijdens de controle werd duidelijk dat er inderdaad sprake was van slechte verzorging.

In overleg met de officier van justitie heeft de politie de zeventien kittens en drie moederpoezen in beslag genomen. In samenwerking met de Dierenambulance zijn de dieren gevangen en overgebracht naar een opvangadres.

Er is een onderzoek gestart in het kader van de Wet dieren.

Wie vermoedens heeft van dierenmishandeling of -verwaarlozing, kan bellen met 144 of gebruikmaken van het meldformulier op www.politie.nl/144.

