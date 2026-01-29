Politiek op donderdag: kandidatenlijsten en programma's bekend

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 5 2026.

Geert-Jan Naberman op tweede plaats CDA-lijst

Het CDA Goeree-Overflakkee heeft Geert-Jan Naberman (27) uit Goedereede benoemd tot tweede kandidaat op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakte de partij deze week bekend. De huidige nummer twee, Dirk Pijl (71) uit Goedereede-Havenhoofd, schuift door naar de rol van lijstduwer. Eerder werd Tim Jochems (29) uit Oude-Tonge aangewezen als lijsttrekker.

Naberman is nieuw op de kandidatenlijst. Hij was actief in de Stadsraad Goedereede en is voorzitter van de Koninklijke Fanfare Apollo Goedereede. Volgens het CDA is hij sterk betrokken bij het lokale verenigingsleven en de leefbaarheid van de dorpen. Dirk Pijl is sinds 2002 lid van de gemeenteraad en blijft via voorkeurstemmen beschikbaar voor een zetel. Als lijstduwer wil hij bijdragen aan een sterk verkiezingsresultaat voor het CDA. De partij zegt zich te blijven richten op woningbouw, voorzieningen en het behoud van het landschap op het eiland.



GAAN presenteert verkiezingsprogramma

De lokale partij GAAN heeft deze week haar verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In het programma, getiteld Samen voor ’t eiland Goeree-Overflakkee, beschrijft de partij wat zij de komende jaren wil bereiken voor het eiland en haar inwoners. Lijsttrekker Ellen Nijssen lichtte de plannen toe.

GAAN wil dat het eiland meebeweegt met veranderingen, zonder het eigen karakter van dorpen en gemeenschappen te verliezen. De partij richt zich op prettig wonen, werken, leren en ondernemen, met aandacht voor jongeren, starters en ouderen. Ook wil GAAN dat de gemeente praktisch werkt en dicht bij inwoners staat, met minder papierwerk en meer aandacht voor lokale vraagstukken.

Daarnaast pleit de partij voor open en transparant bestuur, waarbij inwoners en organisaties al vroeg meedenken over plannen. Tot slot benadrukt GAAN het belang van zorgvuldig omgaan met gemeentelijke financiën.



ChristenUnie licht plannen en kandidatenlijst toe

De ChristenUnie (CU) Goeree-Overflakkee heeft deze week haar verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In het programma, getiteld Opstaan voor ons eiland, beschrijft de partij haar plannen voor een leefbaar en sociaal eiland. De partij wil zich inzetten voor woningbouw in alle kernen, goede voorzieningen, zorg en aandacht voor landbouw, natuur en werkgelegenheid. Lijsttrekker is Mariëlle van den Berg-Mostert uit Dirksland. Zij is de huidige fractievoorzitter. Volgens de CU bestaat de lijst uit kandidaten van verschillende leeftijden en uit alle delen van het eiland. Met deze samenstelling wil de partij een brede groep inwoners vertegenwoordigen en betrekken bij het bestuur van de gemeente.



D66 maakt kandidatenlijst bekend

D66 Goeree-Overflakkee heeft deze week de kandidatenlijst gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. De partij zegt met twaalf kandidaten uit verschillende dorpen te willen werken aan een eiland waar iedereen kan meedoen. Fractievoorzitter Jeffrey Verlegh is opnieuw lijsttrekker.

Op de tweede plaats staat Theo van Biert (51) uit Middelharnis, actief als steunfractielid en afdelingsvoorzitter. De derde plek is voor Christa de Geus (31) uit Ouddorp, die onderzoek deed naar kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking. De kandidatenlijst bevat zowel nieuwe kandidaten als oud-raadsleden. Het verkiezingsprogramma volgt later.



Water Natuurlijk: de waterkwaliteit blijft achter

Ten slotte is er nog nieuws vanuit het waterschap. Water Natuurlijk Zuid-Hollandse Eilanden concludeert dat de waterkwaliteit op de Zuid-Hollandse eilanden tussen 2021 en 2025 niet is verbeterd. Dat blijkt uit een analyse van rapportages van het waterschap, die zijn gebaseerd op metingen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Het gaat om de kwaliteit van oppervlaktewater in polders, dorpen en steden, waarvoor het waterschap verantwoordelijk is.

Volgens de cijfers voldoen geen van de 43 onderzochte grotere wateren aan de Europese normen. De chemische kwaliteit wordt in alle gevallen als slecht beoordeeld. De biologische kwaliteit varieert van matig tot slecht, maar blijft overal onder de minimale eisen. Sinds 2021 is bij zes wateren verbetering gemeten, terwijl bij zes andere juist sprake is van verslechtering. De doelen hadden al in 2015 gehaald moeten worden en zijn nu uitgesteld tot 2027.

