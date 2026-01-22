Politiek op donderdag: overzicht van week 4

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek.

CDA

De CDA-fractie heeft vervolgvragen gesteld over de nieuwe OV-concessie. Volgens de partij sluit het positieve verhaal van de provincie en vervoerder Transdev niet aan bij de ervaring van inwoners. “Inwoners melden langere reistijden, uitval en overvolle bussen, onbetrouwbare aansluitingen en onduidelijkheid over tarieven,” zegt CDA-raadslid Ellen van Rossum. “Vooral de bereikbaarheid van Achthuizen en het verdwijnen van de sneldienst richting Rotterdam baren veel mensen zorgen.” Aangekondigde verbeteringen zouden zich vooral richten op de Hoeksche Waard. Met deze vervolgvragen roept het CDA het college op om deze signalen te gebruiken en zich richting de provincie en vervoerder sterker te maken voor verbeteringen op het eiland.

Ook heeft CDA Goeree-Overflakkee tijdens hun dorpentour Dirksland bezocht. Tijdens het bezoek werd onder meer langsgegaan bij het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de Victoriahal. CDA’er Henk van Putten vatte de dag als volgt samen: “Leefbaarheid gaat niet alleen over gebouwen of voorzieningen, maar vooral over omzien naar elkaar en elkaar ontmoeten. Wat we vandaag in Dirksland zagen, is hoeveel verschil vrijwilligers en mensen in de zorg elke dag maken. Samen houden zij Dirksland en ons eiland vitaal.”

VVD

VVD Goeree-Overflakkee heeft de kandidatenlijst bekendgemaakt met als lijsttrekker Aad de Kool uit Achthuizen. Hij is directeur in de ouderenzorg, eigenaar van minicamping de Kastanjehoeve en voorzitter van Dorpsraad Achthuizen. De partij noemt het verder een sterke lijst met betrokken eilanders, inwoners en lokale ondernemers die zich willen inzetten voor een veilig, leefbaar en toekomstbestendig Goeree-Overflakkee. “VVD Goeree-Overflakkee blijft zich inzetten voor een eiland waar het prettig wonen, werken, ondernemen en opgroeien is”, aldus de partij.

Ook heeft VVD Zuid-Holland Jeroen van Dijken voorgedragen als nieuwe geduputeerde. Hij is momenteel actief als fractievoorzitter en is de beoogde opvolger van Frederik Zevenbergen, die burgemeester wordt in Vlaardingen. Zijn portefeuille bestaat uit mobiliteit, openbaar bestuur en vergunningverlening. In het dagelijks leven werkt Van Dijken op dit moment nog als directeur bij INretail, de brancheorganisatie voor de retail. Zijn functie als fractievoorzitter wordt overgenomen door René van Hemert. Hij is sinds 2018 Statenlid en werkt op het moment als wethouder in Capelle aan den IJssel.

SGP

De SGP heeft haar verkiezingscampagne Woord Houden afgetrapt met een bijeenkomst in Het Rondeel in Middelharnis. Tijdens deze bijeenkomst werd het verkiezingsprogramma officieel overgedragen aan lijsttrekker John de Geus en de toekomstige fractie.

Met het programma wil de partij de inzet voor betrouwbare en herkenbare politiek benadrukken. “Het staat voor doen wat je zegt: eerlijk, transparant en standvastig. Niet meewaaien met elke politieke wind, maar goed luisteren naar wat er leeft onder inwoners en op basis daarvan duidelijke en verantwoorde keuzes maken”, meldt de partij. Enkele van de speerpunten zijn de zondag als rustdag, de financiële situatie van de gemeente en woningbouw.

Water Natuurlijk

Volgens Water Natuurlijk zijn de door hen geïnitieerde bloemdijken een stap dichterbij door een wijziging van de Waterschapsverordening. De partij vindt veiligheid in combinatie met biodiversiteit belangrijk. Volgens hen maakt een grotere variatie aan plantensoorten een dijk weerbaarder tegen golfslag. “Grof, fijn, diepgaand, breed uitwaaierend, iedere plantensoort heeft z’n eigen karakteristieke wortelgestel. Met elkaar vormen ze een sterk netwerk en dat maakt een dijk sterk en goed erosiebestendig” aldus de partij.

