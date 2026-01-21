CuraVita start met groepsbegeleiding voor zwangeren: Centering Pregnancy

Het Verloskundig Centrum CuraVita is 19 januari 2026 gestart met Centering Pregnancy, een vorm van zwangerschapszorg waarbij medische controles en voorlichting worden gecombineerd in kleine groepen. De begeleiding vindt plaats bij CuraVita en is bedoeld voor zwangeren die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend. Met deze aanpak wil het centrum vrouwen beter voorbereiden op zwangerschap, bevalling en ouderschap door meer tijd te nemen voor informatie en uitwisseling van ervaringen.

Bij Centering Pregnancy volgen deelnemers acht bijeenkomsten van ongeveer twee uur. Per groep doen zes tot twaalf zwangeren mee. De bijeenkomsten worden geleid door een vaste verloskundige, samen met een collega, zoals een obstetrieverpleegkundige, kraamverzorgende of assistente.

Controles en thema's

Elke bijeenkomst begint met de gebruikelijke controles, zoals het meten van de bloeddruk en het luisteren naar het hartje van de baby. Daarna is er ruimte voor een thema, bijvoorbeeld voeding, de bevalling of de periode na de geboorte. Deelnemers kunnen vragen stellen en ervaringen delen met elkaar.

Minder verwijzingen en steun

Volgens verloskundige Lysanne biedt deze vorm van zorg voordelen. “Onderzoek laat zien dat vrouwen zich beter voorbereid voelen op de zwangerschap, de bevalling en het ouderschap,” zegt zij. “Ook zijn er minder medische verwijzingen nodig.” Obstetrieverpleegkundige Clarinda ziet vooral de meerwaarde van de groep. “Vrouwen herkennen veel bij elkaar en voelen zich gesteund. Ze leren van elkaars ervaringen en bouwen onderling contact op,” zegt zij.

Zwangeren die interesse hebben in deelname krijgen bij hun eerste afspraak bij CuraVita meer informatie over Centering Pregnancy.

Door Internetredactie Omroep Archipel