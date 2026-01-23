Proef met gratis ov-pas voor minima officieel gestart in Oude-Tonge

Inwoners met een minimuminkomen in de Zuid-Hollandse gemeenten Goeree-Overflakkee, Krimpenerwaard en Katwijk kunnen sinds begin januari 2026 gratis reizen met het openbaar vervoer buiten de spits. Het gaat om een proef van de provincie Zuid-Holland, die is bedoeld om mensen met een laag inkomen meer mogelijkheden te geven om te reizen. De pas geldt in de daluren en wordt de komende maanden ook ingevoerd in andere gemeenten.

De start van de regeling werd op Goeree-Overflakkee gemarkeerd door provinciebestuurder Frederik Zevenbergen, die een symbolische ov-pas overhandigde aan wethouder Berend Jan Bruggeman op het busstation in Oude-Tonge op 20 januari 2026. Inwoners van de gemeente kunnen de pas al gebruiken voor reizen met bus, trein en waterbus binnen de provincie.

Vrijheid voor minima

De gratis ov-pas is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen die wonen in gebieden waar de provincie het openbaar vervoer regelt. Volgens de provincie voeren alle 29 gemeenten die voor de regeling in aanmerking komen gesprekken over deelname. Begin februari sluiten meer gemeenten aan.

Volgens Zevenbergen biedt de regeling mensen meer ruimte om zich te verplaatsen. „Dit abonnement geeft mensen met een minimuminkomen in een groot deel van Zuid-Holland meer vrijheid om te reizen”, zegt hij. "We zijn blij dat deze praktische steun nu werkelijkheid wordt.”

Uitgestrekte gemeente

De pas maakt het mogelijk om doordeweeks na 9:00 uur te reizen en de hele dag in het weekend en op feestdagen. Reizen kan met de bussen van Transdev en Qbuzz in Zuid-Holland, met de trein tussen Dordrecht en Geldermalsen en tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, en met de Waterbus tussen Rotterdam en de Drechtsteden.

Wethouder Bruggeman benadrukt het belang van bereikbaarheid voor inwoners met een beperkt budget. "We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen”, zegt hij. "Goeree-Overflakkee is een uitgestrekte gemeente. Reizen is vaak nodig, maar voor inwoners met een kleine beurs niet altijd betaalbaar. Deze ov-pas helpt bij boodschappen, sociale contacten en bij betaald of vrijwilligerswerk.”



Reizen tijdens daluren

Gemeenten krijgen een aantal abonnementen op basis van het aantal inwoners met een minimuminkomen. Zij bepalen zelf of zij meedoen aan de proef en waar de inkomensgrens ligt. Ook kunnen zij extra passen beschikbaar stellen. De uitvoering ligt bij de organisatie WijMobiel, die de ov-chipkaarten verstuurt en vragen van inwoners beantwoordt.

Inwoners die besluiten deel te nemen aan de proef en die in aanmerking komen, worden benaderd door de gemeente Goeree-Overflakkee.

