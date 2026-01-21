Derde nationale handler-titel op rij voor jong talent Soleile

Soleile Huikeshoven is 15 jaar en al haar hele leven gek van honden. Woonachtig in de Galathesepolder bij Achthuizen en druk bezig met het laatste jaar van de middelbare school, maar daarnaast volop bezig met hondententoonstellingen. En dan vooral met het winnen daarvan. Eind 2025 is ze voor de derde keer op rij Nederlands Kampioen Junior Handling geworden.

Het is voor Soleile echt een sport die ze samen met haar moeder Anouk doet. Al van kleins af aan is ze met haar meegegaan naar shows. Het zit dan ook in haar bloed: haar grootouders zijn begonnen met dit ras, de Franse Basset Griffon Vendéen. Als moeder Anouk een jaar of twaalf is, gaan ook zij en haar zus al mee naar tentoonstellingen in binnen- en buitenland waar soms wel 20.000 honden naar toe komen. “Soleile is hier echt tussen opgegroeid. Eerst meer voor de gezelligheid, maar steeds meer meehelpend. Nadat haar tante naar Australië emigreerde, zijn het nu meer Soleile en haar moeder die samen op pad gaan door Nederland en Europa. Het meest werkt ze samen met Sparkel, ze stralen samen dus”, geeft vader Aad de Kool met een glimlach aan.

Historische prestatie

Het is een echt teamgebeuren tussen de hond en de baas, de zogeheten handler. Het begint bij een goede hond, maar de handler moet er ook voor zorgen dat de hond het leuk vindt en hem volgens bepaalde regels bij de keurmeester ‘voorbrengen’. Naast deze wedstrijd is er ook een competitie voor de jeugd van tien tot achttien jaar. Dit heet Junior Handling en gaat het hele jaar door, van Maastricht tot Leeuwarden. Aan het einde van het jaar, op de grootste show van Nederland, wordt de finale gehouden voor de junioren. De winnaar hiervan is dan Nederlands Kampioen Junior Handling en mag Nederland vertegenwoordigen op grote internationale shows. “Heel bijzonder is dat Soleile deze finale drie keer achter elkaar heeft gewonnen. Dit is nog niet eerder gepresteerd door een andere junior in de dertig jaar dat deze competitie al loopt”, geeft Anouk als trotse moeder aan.

De hondenshows hebben het gezin al naar landen als Finland, Slovenië, Zweden en Kroatië gebracht. Voor dit jaar staan onder meer Engeland en Italië op het programma voor Europese en wereldkampioenschappen. In Engeland wordt Crufts georganiseerd, ‘s werelds grootste hondenshow waar duizenden honden van meer dan 200 rassen strijden in verschillende competities. “Afgelopen jaar heeft ze het bijzonder goed gedaan op de grote Internationale Junior Handling competitie van Crufts door tweede te worden. Opvallend was ook dat zij toen met haar 14 jaar een van de jongere was.”

In 2025 was de wereldshow in Finland en eindigde Soleile al bij de beste 10 van de vijftig deelnemende landen. “En wat het nieuwe jaar 2026 gaat opleveren is niet te voorspellen natuurlijk. Ze doen in ieder geval samen hun best om voor NL de beste resultaten te behalen”, besluit Aad.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel