Voor- en tegenstanders MFA in Stad aan 't Haringvliet laten van zich horen

Wat in 2022 als een mooi idee voor Stad aan ’t Haringvliet ontstond vanuit de gemeente, lijkt inmiddels te zijn uitgemond in een splijtzwam met voor- en tegenstanders. Omwonenden van de nog te bouwen Multi Functionele Accommodatie maken zich zorgen over toenemende verkeersdrukte. De plaatselijke voetbalvereniging SNS wil een aantal onderdelen op het eigen terrein huisvesten, maar de toekomstige gebruikers van het MFA staan juist nog steeds volledig achter het originele plan.

Door Connie Bestman

In een brief aan de gemeente geeft de nieuwe stichting OOVI (Openbaar Onderwijs voor Iedereen) namens de beoogde gebruikers aan dat de plannen het resultaat zijn van een zorgvuldig en langdurig proces. Deze gebruikers zijn OBS De Molenvliet, CBS Albert Schweitzer, Kibeo kinderopvang en beheerders van Het Trefpunt. "De aanwezigheid van een divers scholenaanbod in Stad aan ‘t Haringvliet wordt door de betrokken partijen breed gedragen. Het samenbrengen van onderwijs, opvang, sport en wijkvoorzieningen op één centrale locatie biedt aantoonbare voordelen voor gebruikers en dorp." Aangegeven wordt dat De Molenvliet een van de kleinste scholen van het eiland is en in een verouderd gebouw uit 1958 zit. Vervangende nieuwbouw is alleen financieel haalbaar met partners, zoals Kibeo, het Trefpunt en de gemeente, meldt OOVI in de brief.

Voordelen MFA

Ook zien de gebruikers de voordelen van alles onder één dak. "De MFA voorziet in een samenhangende voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar opvang, onderwijs en bewegen dicht bij huis worden georganiseerd. De nabijheid van de beweegbox beperkt de verplaatsingstijd en vergroot de effectieve lestijd voor bewegingsonderwijs. Daarnaast maken de beweegbox en de zaal van Het Trefpunt dubbel gebruik door de scholen mogelijk. Door gezamenlijke afstemming en programmering wordt de MFA intensiever en efficiënter benut. Omgekeerd kan Het Trefpunt bij kindgerichte activiteiten gebruik maken van de speel- en buitenvoorzieningen van scholen en kinderopvang", valt te lezen in de brief.

De organisatie begrijpt wel dat er in het dorp onrust is ontstaan. “Het is begrijpelijk dat plannen van deze omvang vragen en/of weerstand oproepen. Daar waar mogelijk wordt gezocht naar oplossingen. De beoogde gebruikers staan echter onverkort achter de planvorming.”

Ingezonden brief SNS

Tijdens een presentatieavond in december 2025 hebben omwonenden hun zorgen over het plan aangegeven. Het ging onder meer om de drukte in de straat. Ook het feit dat het huidige Trefpunt zou verdwijnen, was reden tot onvrede. Begin januari 2026 heeft voetbalvereniging SNS een brief gestuurd aan de gemeente om de locatie van het MFA te heroverwegen. De vereniging geeft aan een goedkoper en breder gedragen alternatief te kunnen bieden. Hun plan zou zo’n € 750.000 euro goedkoper moeten uitvallen.

In het kort komt het erop neer dat een nieuwe OBS De Molenvliet moet worden gebouwd naast de renovatie van de christelijke basisschool Albert Schweitzer. De beweegbox zien zij het liefst op het complex aan de Vrouwtjesweg en de kantine kan worden gebruikt als een nieuw Trefpunt. “Van gebruikers van Ons Trefpunt begrijpen wij dat zij net zo lief, of liever, gebruik maken van de ontmoetingsfunctie bij onze accommodatie dan op de nu door u beoogde locatie. Ook hebben wij gehoord dat er voor Ons Trefpunt nog geen voldoende bestuursleden gevonden zijn. Onze vereniging beschikt over voldoende kwalitatieve bestuursleden die, samen met de beheerders van Ons Trefpunt en die van onze vereniging, ook de exploitatie van de beweegbox en kantine/Ons Trefpunt kunnen uitvoeren”, schrijft voorzitter Piet van Asperen.

De brief van SNS gaat naar het college van B&W voor verdere behandeling. Naar aanleiding van deze brief heeft Trots op Goeree-Overflakkee aanvullende vragen gesteld. Zo wil de partij weten waarom er geen reactie op voorgaande plannen van SNS is geweest. Ook wordt gevraagd of de gemeente het geopperde plan serieus gaat onderzoeken en op korte termijn weer het gesprek wil aangaan met betrokkenen.

Beantwoording op deze vragen wordt half februari 2026 verwacht.

