Aandacht voor depressiviteit op Blue Monday: Truida wandelt voor haar zoon

Maandag 19 januari 2026 was het Blue Monday, ooit bedacht door de Britse psycholoog Cliff Arnall en bekend als de zogenaamd deprimerendste dag van het jaar. Wetenschappelijk bewijs daarvoor is er niet. Voor Truida Vervloet uit Middelharnis was het wel een aanleiding om aandacht te vragen voor mentale problemen. Haar zoon Wesley is al acht jaar chronisch-depressief, en daarom organiseerde ze een wandelactie voor Stichting MIND.

Truida en haar man Kees hebben een zoon die al acht jaar chronisch-depressief is. “Dat houden we meestal binnenskamers, maar ik zag de oproep van Stichting MIND om te gaan lopen voor mensen met mentale problemen en dacht: waarom zou ik het eigenlijk binnenskamers houden,” vertelt Truida. De precieze oorzaak van de depressiviteit van haar zoon Wesley weet ze niet, maar ze heeft wel een vermoeden. “Ik denk aan overschatting. Hij heeft altijd op zijn tenen moeten lopen, waardoor alles steeds lastiger werd. En dan kom je er op een gegeven moment niet meer uit,” vertelt ze.

Taboe

De afgelopen jaren heeft Wesley met maar liefst 168 hulpverleners te maken gehad. Volgens Vervloet is de hulpverlening op Goeree-Overflakkee vergelijkbaar met die in andere steden. “Vooral veel wachtlijsten,” zegt ze. Door haar werk bij Zuidwester, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel, wordt Truida ook regelmatig geconfronteerd met de mentale gezondheid van medewerkers en collega’s. Op haar startpagina plaatste zij een oproep om hier aandacht aan te besteden door middel van een wandeltocht. “Het geld dat we inzamelen is voor Stichting MIND. Heel veel mensen hebben een probleem, in welke vorm dan ook. Met deze actie willen we bijdragen aan het doorbreken van het taboe om daarover te praten,” aldus Truida.

Bos bloemen

Na acht jaar heeft Wesley nauwelijks nog een vriendenkring die hem kan ondersteunen. Veel sociale contacten zijn verwaterd, omdat vrienden één voor één zijn afgehaakt. “Puur omdat Wesley niet naar buiten komt en niet mee kan naar de kroeg,” vertelt zijn moeder. Haar man Kees steunt de actie van zijn vrouw. Hij ving de groep wandelaars op met een grote bos bloemen bij de ingang van Het Rondeel, waar Zuidwester is gevestigd. “Ik vind het een hele mooie actie waar Truida aan heeft meegedaan en dat steun ik uiteraard,” zegt Kees Vervloet.

Het echtpaar is van plan zich ook in de toekomst in te blijven zetten om mentale problematiek onder de aandacht te brengen.

Door Internetredactie Omroep Archipel