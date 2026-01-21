Nieuwe risicokaarten tonen kans op overstroming Goeree-Overflakkee

Nederland beschikt sinds december 2025 over vernieuwde overstromingsrisicokaarten die inzicht geven in de kans en gevolgen van overstromingen, ook voor Goeree-Overflakkee. De kaarten laten zien waar water kan komen en wat dat kan betekenen voor inwoners, bedrijven en cultureel erfgoed. Ze zijn opgesteld in opdracht van de overheid, gecoördineerd door BIJ12 en vastgesteld door de provincies. De kaarten zijn openbaar en vormen onderdeel van de verplichte rapportage aan de Europese Commissie.

De kaarten worden elke zes jaar vernieuwd op basis van Europese afspraken. In deze nieuwe versie is rekening gehouden met zwaardere regenbuien als gevolg van klimaatverandering. Daardoor zijn ook overstromingen van kleine beken en wateren zonder dijken opgenomen. Daarnaast zijn de risico’s opnieuw beoordeeld, omdat veel dijken in Nederland, waaronder op Goeree-Overflakkee, de afgelopen jaren zijn versterkt.

Bescherming en risico’s

Na de watersnoodramp van 1953 zijn de dijken in Nederland sterk verbeterd. Ze worden regelmatig gecontroleerd en waar nodig versterkt, daardoor is Nederland goed beschermd tegen overstromingen. Toch blijft er altijd een kleine kans bestaan dat het misgaat. De kaarten zijn gebaseerd op berekeningen en laten zien wat de mogelijke gevolgen zouden zijn als zo’n situatie zich voordoet.

Betekenis voor Goeree-Overflakkee

Ook de risico’s voor Goeree-Overflakkee staan op de nieuwe kaarten. Ze tonen verschillende kansen op een overstroming, zoals eens in de tien, honderd, duizend of tienduizend jaar. Voor Goeree-Overflakkee geldt dat een overstroming op meerdere manieren kan ontstaan, bijvoorbeeld door een dijkdoorbraak. De waterkeringen op het eiland zijn bedoeld om dit te voorkomen. Daardoor is de kans klein, maar niet volledig uit te sluiten. Op kaarten met een grotere of middelgrote kans is op sommige plekken al water te zien, meestal met een geringe waterdiepte. Dit water ontstaat vooral door langdurige regen of door hoge waterstanden in het Haringvliet, het Volkerak, het Grevelingenmeer en de Noordzee, met name in buitendijkse gebieden.

Werken met scenario’s

De overstromingsrisicokaarten zijn samengesteld met behulp van computersimulaties. Daarbij zijn verschillende mogelijke overstromingen doorgerekend. Het is niet mogelijk om elke denkbare situatie exact te voorspellen. In werkelijkheid kan een overstroming er anders uitzien dan op de kaart. De landelijke kaarten zijn daarom een combinatie van veel scenario’s. Deze zullen zich in de praktijk nooit allemaal tegelijk voordoen, maar samen geven ze een beeld van de risico’s en mogelijke gevolgen.

Bewustwording

De kaarten zijn bedoeld om bewustwording te vergroten en om beleid, ruimtelijke plannen en voorbereiding op noodsituaties te ondersteunen. Hoewel de kans op een overstroming klein is, kunnen de gevolgen groot zijn. De overheid raadt inwoners aan om voorbereid te zijn op een hoogwater. Op de website overstroomik.nl kunnen inwoners hun postcode invoeren om te zien hoe hoog het water in hun buurt bij een overstroming kan komen te staan en welke maatregelen zij kunnen nemen om zich hierop voor te bereiden.

Door Internetredactie Omroep Archipel