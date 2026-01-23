Vogelgriep slaat hard toe: hulpdiensten hebben de handen vol

Goeree-Overflakkee is lang ontsnapt aan grote aantallen slachtoffers van de vogelgriep, maar in de vierde week van januari 2026 hebben vrijwilligers van Dierenambulance Zuid-Holland Zuid en Dierenhulpverlening De Eilanden de handen eraan vol. De ziekte treft hier vooral brandganzen en jonge zwanen.

“Van de week hadden we op een dag gevallen van Ouddorp tot aan Stad aan ‘t Haringvliet”, vertelt een vrijwilliger van Dierenambulance Zuid-Holland Zuid. “We observeren de dieren goed en bekijken of ze duidelijke vogelgriepverschijnselen hebben. We werken daarbij nauw samen met Zwanengroep Zuid-Holland.” Ook Dierenhulpverlening De Eilanden geeft aan dat er inmiddels dagelijks meldingen binnenkomen. “Het is helaas de laatste twee á drie weken heel erg in de omgeving”, geeft een van de medewerkers ervan aan.

Wie vermoedt dat een dier vogelgriep heeft, kan het beste een van de officiële instanties inschakelen. Voor de dierenambulance is het landelijke nummer 144. Meldingen over Goeree-Overflakkee komen dan op de juiste plek terecht. “Pak de vogels niet beet en neem ze niet mee. Wij werken met een heel streng protocol”, vertelt de vrijwilliger van Dierenambulance Zuid-Holland Zuid. De meeste vogels die door hen worden opgehaald, leven nog en kunnen overdag naar de Karel Schot Vogelopvang. “Als deze dicht is, rijden we naar een dierenarts voor euthanasie. De al dode vogels, ganzen en eenden gaan bij de milieustraat in een speciale kadaverbak. Ook daar zijn strenge protocollen voor.” Alle dieren met vogelgriep worden door hen in een gezamenlijke app met de zwanengroep gemeld.

Door Internetredactie Omroep Archipel