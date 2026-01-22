Problemen melden via Fixi: zo pakt de gemeente het aan

Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen dagelijks via de Fixi-app of de website fixi.nl meldingen doen van schade of overlast in de openbare ruimte. Het gaat om situaties die zij tegenkomen in hun buurt, zoals kapotte straatverlichting, verkeerd aangeboden afval of overlast. De gemeente Goeree-Overflakkee gebruikt dit landelijke meldingenplatform om klachten en signalen door te sturen naar de juiste afdeling en legt uit hoe deze meldingen worden behandeld.

Volgens de gemeente komen meldingen via Fixi overzichtelijk binnen. De melder geeft een locatie door, schrijft een korte toelichting en kan foto’s toevoegen. Ook kiest de melder een categorie. Op basis daarvan gaat de melding direct naar het team dat verantwoordelijk is voor de afhandeling. De onderwerpen lopen sterk uiteen, van parkeerproblemen en dode dieren tot burenruzies en stookoverlast.

De juiste persoon

De meldingen komen terecht in het computersysteem van de gemeente en worden daar beoordeeld. Daarna wijst de gemeente elke melding toe aan een medewerker die ermee aan de slag gaat. Vrijwel alle afdelingen die buiten werken, gebruiken Fixi. Dat zijn onder meer de buitendienst, handhaving, verkeer en bouw- en woningtoezicht. Soms komt een melding terecht bij andere afdelingen, zoals gebouwenbeheer, economische zaken, jeugd en gezin of wijkgericht werken. Welke afdeling de melding oppakt, hangt af van het onderwerp.

Niet alleen de gemeente werkt met Fixi. Ook andere overheden, zoals Waterschap Hollandse Delta, maken gebruik van het systeem.

Urgentie

De gemeente werkt niet met vaste urgentieniveaus. Meldingen worden in principe behandeld op volgorde van binnenkomst. Medewerkers kunnen wel zelf inschatten of een melding spoed heeft. Doordat een melding direct bij de juiste afdeling terechtkomt, wordt deze meestal snel opgepakt. De gemeente heeft twee werkdagen om een melding in behandeling te nemen. Voor de afhandeling geldt een termijn van tien werkdagen. Dat betekent niet altijd dat het probleem binnen die tijd is opgelost. Soms krijgt de melder te horen dat het onderwerp later wordt meegenomen, bijvoorbeeld bij onderhoud, of dat na controle geen probleem is vastgesteld.

In het systeem staan ook oudere meldingen. Volgens de gemeente zijn deze vaak al opgelost of niet meer actueel. De gemeente is bezig het overzicht op te schonen.

Geen verzekeringswerk

Niet alle meldingen worden via Fixi verder afgehandeld. Meldingen over schade en verzekeringen vallen hier niet meer onder. De gemeentelijke verzekeraar neemt deze meldingen niet in behandeling via Fixi. In zulke gevallen moet de melder een ingevulde en ondertekende aansprakelijkheidsstelling indienen. De melding wordt in Fixi afgesloten, maar de melder krijgt een verwijzing naar de gemeentelijke website, waar meer informatie en het juiste formulier te vinden zijn.

