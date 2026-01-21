Zelf smoothie maken bij opening vergroend schoolplein Ooltgensplaat

Op vrijdag 16 januari 2026 is het nieuwe, vergroende schoolplein van OBS De Regenboog in Ooltgensplaat feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Henk van Putten was namens de gemeente aanwezig bij het symbolische doorknippen van het lint. Daarna was er voor de kinderen van alles te doen: van een zelfgemaakte smoothie drinken tot een vogelvoederslinger maken.

Het schoolplein is eind 2025 aangelegd door Moestuinman Max de Corte. Hij houdt zich in zijn werk onder meer bezig met voedselbossen en moestuinen. "Samen met hem, het IVN, leerkrachten, ouders en kinderen van de school is een ontwerp gemaakt. Het doel was om het schoolplein aan te laten sluiten bij het onderwijsconcept FONK”, vertelt directeur Linda Kreeft van De Regenboog. “Dit concept staat voor natuurgeïnspireerd onderwijs, waarbij de kinderen naar buiten gaan om zich te verwonderen, te bewegen, rust te zoeken, te ontwikkelen en contact te maken.” Het schoolplein heeft dan ook verschillende gebieden gekregen: doen, denken, voelen en zijn. Er is een heel diverse beplanting: van wilgentenen tot bessen en noten en verschillende andere bomen en struiken. En de stenen zijn vervangen door houtsnippers.

Uilenbraakballen uitpluizen

Om de officiële opening voor de kinderen interessant en leuk te maken, heeft de medezeggenschapsraad van de school budget ter beschikking gesteld. Ouders, kinderen en leerkrachten konden elkaar op deze manier ontmoeten en vooral voor de kinderen waren er allerlei leuke activiteiten. Petra Wevers van de organisatie Krachtig Buiten heeft lokale partijen ingeschakeld voor workshops als uilenbraakballen uitpluizen, zelf een smoothie maken, happy stones versieren en een voederslinger maken voor de buitenvogels.

De directeur kijkt dan ook met een goed gevoel terug op de opening. “Wat was het gezellig en wat een enthousiasme van jong en oud! We kijken terug op een mooie stap richting het verder doorontwikkelen van het buiten lesgeven”, besluit ze.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel