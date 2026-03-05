Politiek op donderdag: partijen trekken de samenleving in





Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 10 van 2026.

VVD trekt het eiland over

VVD Goeree-Overflakkee is druk geweest met allerlei bezoeken verspreid over het eiland. Zo ging Christian van Schayk langs bij een horecaondernemer aan de haven van Middelharnis. Er werd gesproken over de rol van de haven als ontmoetingsplek voor inwoners, jongeren en toeristen en over wat er nodig is om de plek aantrekkelijk en veilig te houden. Eén van de knelpunten die genoemd werd, is onvoldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Ook werd het belang van het behoud van toezichthouders in de avonduren benadrukt.

Daarnaast ging de partij langs bij De Jonge Spartaan in Middelharnis. Hier stond het grote maatschappelijke belang van sportverenigingen centraal. In het bijzonder ging het om vrijwilligers, samenwerking met de gemeente en ondernemers en de impact op de leefbaarheid op het eiland. “Voor de VVD Goeree-Overflakkee raakt dit alles aan de kern van het liberalisme. Sterke verenigingen draaien op betrokken vrijwilligers en worden vaak mede mogelijk gemaakt door lokale ondernemers die als sponsor de sportclub om de hoek steunen. Deze ondernemers, net als de vrijwilligers, verdienen waardering en ruimte”, geeft de partij aan.

Deze waardering was er ook voor de dorpsraden op het eiland. In verband met Complimentendag op 1 maart heeft de VVD hen een presentje en een compliment gegeven. De partij noemt de dorpsraden de spil tussen inwoners en gemeente, die steun verdienen voor hun inzet.

CDA op bezoek in Goedereede

Tijdens de dorpentour is het CDA langs geweest in Goedereede. Hier werd gepraat over de rol van dorps- en stadsraden, de toekomst van evenementen zoals de Goereese Portdagen, het belang van verenigingsgebouwen en het beschikbaar houden van woningen voor eigen inwoners. Vrijwilligers gaven aan dat het organiseren van evenementen steeds lastiger wordt. Hun wens hiervoor is een centraal evenementenloket of vast aanspreekpunt dat organisatoren hierin actief begeleidt.

Goedgevulde zaal bij verkiezingsbijeenkomst SGP

Op vrijdag 27 februari 2026 heeft de SGP een interactieve verkiezingsbijeenkomst in Ouddorp gehouden. Tijdens deze avond zijn de eerste zeven kandidaten van de lijst voorgesteld. Elke kandidaat heeft kort gesproken over een van de speerpunten van de SGP en aan de hand van stellingen werd de mening van het publiek gepeild. Zo kwamen zondagsrust, woningbouw en aankomende bezuinigingen aan bod. De bijeenkomst is er één in een reeks activiteiten van de verkiezingscampagne. Zo is er op 7 maart een barbecue voor jongeren van het eiland en op 14 maart wordt er een verkiezingsconcert in Sommelsdijk gehouden.

GroenLinks-PvdA houdt zich bezig met het openbaar vervoer

Leden van GroenLinks-PvdA hebben vrijwilligers van de buurtbus op zaterdag geholpen met het schoonmaken van de bus. Meer dan vijftig vrijwilligers houden de buurtbus doordeweeks rijdend en maken deze in het weekend schoon. Deze bus verbindt diverse dorpen met elkaar en rijdt ook tussen Middelharnis en het ziekenhuis. “Mede door onze lobby bij de Provincie en zienswijze op de concessie is het gelukt om de bus vanaf 2026 weer bij alle dorpen op het eiland langs te laten gaan. De buurtbus vult aan waar nodig om de bereikbaarheid op peil te houden”, aldus de partij.

Ook heeft de provinciale afdeling van de partij schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van bushaltes in Zuid-Holland. Deze schiet ernstig tekort voor mensen met een visuele of motorische beperking. GroenLinks-PvdA Zuid-Holland wil duidelijkheid over de voortgang van de verbeteringen, de inzet van middelen hiervoor en de manier waarop wordt bijgestuurd als gemeenten achterblijven. “Toegankelijk openbaar vervoer is een randvoorwaarde voor gelijke mobiliteit en zelfstandig reizen. Als haltes niet toegankelijk zijn, worden mensen letterlijk buitengesloten”, vindt de partij.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel