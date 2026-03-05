Vrijwilligers maken verschil in de buurt





Stichting ZIJN is de welzijnsorganisatie voor inwoners van Goeree-Overflakkee. De organisatie zet zich via sociaal werk in voor het versterken van weerbaarheid en zelfredzaamheid. Daarbij spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Om nieuwe vrijwilligers te vinden is welzijnscoach Petra Wolffenbuttel een campagne gestart.

Vrijwilligers ondersteunen inwoners onder meer door een luisterend oor te bieden, op bezoek te gaan of activiteiten te begeleiden. Volgens welzijnscoach Petra Wolffenbuttel is er geen specifieke opleiding vereist. “Als je geduldig bent en belangstelling hebt voor anderen, kun je veel betekenen,” zegt zij. Nieuwe vrijwilligers krijgen begeleiding en kunnen desgewenst een training volgen. Ook wordt gekeken naar iemands interesses en beschikbare tijd. “We maken afspraken en gaan ervan uit dat die worden nagekomen,” aldus Wolffenbuttel.

Aandacht voor eenzaamheid

Een belangrijk aandachtspunt binnen het werk is het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Vrijwilligers worden bijvoorbeeld ingezet als maatje of bezoekvrijwilliger. Zij gaan langs voor een gesprek, een wandeling of een kop koffie.

Vrijwilliger Karina Bolsenbroek startte een wandelgroep in Den Bommel, naar voorbeeld van een bestaande groep in Achthuizen. “Het gaat vooral om het sociale contact,” vertelt zij. “Na afloop drinken we koffie met elkaar. Er zijn ook mensen die niet mee kunnen lopen, maar wel aansluiten.” Volgens Bolsenbroek draagt het bij aan onderlinge verbinding in het dorp.

Kennismaking

Wie meer wil weten over vrijwilligerswerk bij de organisatie kan terecht bij een introductiebijeenkomst op dinsdag 17 maart om 19:30 uur in Het Diekhuus in Middelharnis. Ook is informatie te vinden via de kanalen van de stichting.

