Potloden zijn geslepen voor de verkiezingen

Bijna 100 rode potloden liggen al scherp geslepen klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee. Medewerkers van het bureau Verkiezingen hebben de oude, onbruikbare potloden uit voorzorg weggegooid, zodat niemand hoeft te prutsen bij het inkleuren van de stembiljetten. Het is slechts één van de vele maatregelen voor een soepel verloop van de verkiezingen op woensdag 21 maart 2018.

Om precies te zijn: 38.601 inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee mogen deze dag het rode potlood gebruiken. Zes maanden geleden startte de gemeente met de voorbereidingen van de verkiezingen voor de gemeenteraad en het referendum over de sleepwet. Niet alleen moesten de partijen en de kandidaatstelling geregeld worden. Ook de hele logistieke operatie is in handen van de ambtelijke organisatie.

Stembussen

Medewerkers van de buitendienst rijden dinsdag 20 maart met een grote vrachtwagen langs wijkcentra, verzorgingshuizen en kerken. Zij leveren de stemhokjes, stembussen, publicatieborden en tafels en richten daarmee de stemlokalen in. Op het eiland kan op 24 locaties gestemd worden. Hiervoor zijn 48 stembussen nodig: grijze exemplaren voor de gemeenteraadsverkiezing en blauwe voor het referendum.

Nieuw in het rijtje stemlokalen is De Sjem aan de Koningin Julianaweg 55 in Middelharnis. Dit stemlokaal is speciaal in het leven geroepen voor de 618 jongeren gedaan die voor het eerst gaan stemmen. Zij hebben via sociale media en een persoonlijke brief van de burgemeester opgeroepen om vooral te gaan stemmen. Met het stemlokaal in een school denkt de gemeente de drempel om te gaan stemmen te verlagen.

Stembureauleden

De stemlokalen gaan tijdens de verkiezingsdag om 07:30 uur open, maar voor die tijd hebben de voorzitters van de stembureaus op het gemeentehuis al de stembiljetten en stemkoffers opgehaald. Per lokaal nemen drie tot vier vrijwilligers plaats achter de tafels. Dit zijn ambtenaren en betrokken burgers; (kandidaat)raadsleden of wethouders mogen geen stembureaulid zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezing.

Burgemeester Ada Grootenboer is als hoofd van het Centraal Stembureau bestuurlijk verantwoordelijk voor het juiste verloop van de verkiezingen. Maar vrijwel de gehele gemeentelijke organisatie is bij de verkiezingen betrokken: van de ambtenaren van het Bureau Verkiezingen tot de afdeling ICT, de buitendienst, communicatie etc. Kees Kuijper is als Hoofd Stembureau zelfs 24 uur in touw.

De Sjem

De burgemeester brengt tijdens de verkiezingsdag zelf eerst haar stem uit in het 'jongerenstemlokaal' De Sjem. Daarna rijdt ze langs alle andere locaties om de vrijwilligers persoonlijk een gebakje te overhandigen. Tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen moest de burgemeester op sommige locaties extra stembiljetten leveren. Die waren aan het einde van de avond op, maar dat zal nu niet meer gebeuren verzekerd een woordvoerder.

De stembureaus sluiten om 21:00 uur, waarna de ochtend- en middagploeg gezamenlijk de stemmen gaan tellen. Tegelijkertijd start de uitslagenavond in het Prieel van de Staver in Sommelsdijk, gepresenteerd door Maikel Coomans. Politieke partijen en belangstellenden kunnen hier het verloop van de uitslagen volgen. Burgemeester Grootenboer maakt steeds de tussenstand bekend.

De avond eindigt kort na de voorlopige uitslag, die vermoedelijke rond 00:30 uur zal volgen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in november 2012 heeft 55 procent van de kiesgerechtigden gestemd. De verwachting van de gemeente Goeree-Overflakkee is dat de opkomst nu hoger zal zijn.