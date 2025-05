Productielocatie voor groene waterstof op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee krijgt een productielocatie voor groene waterstof. Hiervoor gaat de Van Kessel groep in Oude-Tonge een elektrolyzer bouwen. Aan de hand van water en lokaal geproduceerde groene stroom wordt dan groene waterstof geproduceerd voor gebruik in mobiliteit, bouw, woningverwarming en industrie.

De installatie wordt gebouwd naast het Greenpoint waterstof tankstation aan de N59 en N215 bij Oude-Tonge. Waterstofrijders kunnen daar de vers geproduceerde waterstof dan meteen tanken. Daarnaast komen er ook laadlocaties voor zogenaamde 'tubetrailers'. Dit zijn speciale tankwagens voor het vervoer van waterstof naar andere tankstations, bouw- en industrieprojecten.

Er is gekozen voor een Enapter AEM 1MW elektrolyzer. Hiermee kan jaarlijks 160.000 kg groene waterstof worden geproduceerd. De groene stroom die nodig is voor de elektrolyzer, zal onder andere komen van zonnepanelen op de luifels van het tankstation. De bouw en engineering is in handen van Adsensys uit Klundert.

Een belangrijke steun in de rug van dit project komt uit het OWE programma voor grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse van de Rijksoverheid. Naar verwachting zal de installatie begin 2026 volledig operationeel zijn.

Door Internetredactie Omroep Archipel