Provincie legt ontwerp voor nieuw omgevingsbeleid ter inzage

Vanaf 20 oktober 2025 is het ontwerp van de Herziening 2025 van het omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland openbaar. Iedereen kan vanaf dat moment lezen wat er verandert. De officiële periode om een reactie te geven is van dinsdag 4 november tot en met maandag 15 december 2025. In die weken ligt het ontwerp ter inzage. De plannen gaan over hoe de ruimte in de provincie gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor wonen, natuur, landbouw en energie. Het is de grootste verandering van het omgevingsbeleid in meer dan vijf jaar.

De provincie wil met deze plannen de open ruimte beter beschermen tegen verstedelijking. Ook is er meer aandacht voor natuur, landschap en landbouwgrond. Nieuwe ontwikkelingen moeten meer rekening houden met water en bodem. Daarnaast wil de provincie meer ruimte geven aan windenergie, bijvoorbeeld door het makkelijker te maken kleine windmolens op boerenerven te plaatsen.

Er zijn ook voorstellen om de natuur te versterken, zoals het uitbreiden van gebieden voor weidevogels en het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden. Verder stelt de provincie voor om inwoners beter te betrekken bij plannen voor hun leefomgeving.

Volgens gedeputeerde Arno Bonte zorgt de herziening voor duidelijke regels voor nieuwe ontwikkelingen. “We willen Zuid-Holland klaar maken voor de toekomst. Dat vraagt om slimme keuzes, zodat er een goede balans is tussen wonen, natuur, landbouw en leefbaarheid.”

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel