PvdA bezoekt rechtswinkel: juridische hulp voor iedereen

De lokale afdeling van de PvdA bracht onlangs een bezoek aan de Rechtswinkel Goeree-Overflakkee, gevestigd in de oude watertoren van Dirksland. Tijdens dit bezoek spraken ze met bestuursleden Luan de Leede en Henriëtte Nieuwland over het werk van de rechtswinkel en het belang van toegankelijke juridische hulp voor iedereen.

Spreekuur

De rechtswinkel bestaat inmiddels twintig jaar en biedt gratis hulp aan mensen met juridische vragen. Denk aan onderwerpen als werk, echtscheiding, huur of problemen met aankopen. Elke vrijdagavond houden rechtenstudenten een inloopspreekuur op verschillende plekken op het eiland. Mensen kunnen zonder afspraak langskomen en krijgen een advies op maat. Als een vraag te ingewikkeld is, verwijzen de studenten door naar een advocaat of andere deskundige.

Taalgebruik

Een belangrijk onderwerp dat tijdens het bezoek aan bod kwam, was het moeilijke taalgebruik in brieven van overheidsinstanties. Volgens de PvdA raken veel mensen hierdoor in de knel, omdat ze niet goed begrijpen wat er precies wordt gevraagd. De partij wil zich ervoor inzetten dat brieven van bijvoorbeeld gemeenten of overheidsdiensten in begrijpelijke taal worden geschreven.

Oprichter

Wethouder Petra ’t Hoen was namens de PvdA bij het bezoek aanwezig. Voor haar was het een bijzonder moment: zij hielp ruim twintig jaar geleden mee met de oprichting van de rechtswinkel. “Het is mooi om te zien dat jonge mensen zich nog steeds vrijwillig inzetten om anderen te helpen,” zei ze. De andere PvdA-leden die meekwamen, Cees Grinwis, Peter Keuker en Swier Garst, noemden het bezoek leerzaam en inspirerend.

Meer informatie en de tijden van de spreekuren zijn te vinden op: rechtswinkelgo.nl.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel