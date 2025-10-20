Rapport veiligheidsbeeld: toename inbraken en overlast

In de eerste helft van 2025 zijn er in de gemeente Goeree-Overflakkee iets meer misdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode in 2024. In totaal ging het om 638 misdrijven, een toename van 3 procent. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde Gezamenlijk Veiligheidsbeeld van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam, waar Goeree-Overflakkee deel van uitmaakt.

Hoewel het totale aantal misdrijven op Goeree-Overflakkee met slechts 3 procent steeg ten opzichte van vorig jaar, zijn er binnen specifieke categorieën opvallende veranderingen. Zo nam het aantal meldingen van mishandeling juist af met 35 procent, terwijl winkeldiefstal flink toenam van 13 naar 23 gevallen (een stijging van 77 procent). Ook het aantal gevallen van openlijk geweld op straat steeg sterk van 2 naar 7 incidenten.

Inbraken

Erg opvallend is de toename van inbraken. Inbraken in woningen stegen met 33 procent, bij bedrijven met 113 procent en bij schuren, garages en tuinhuisjes zelfs met 300 procent. Daarnaast werd er in de eerste helft van dit jaar één overval gepleegd, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar niet gebeurde. Straatroof kwam dit jaar tot nu toe niet voor.

Helpdeskfraude

Ook op digitaal vlak waren er veranderingen. Het aantal meldingen van online criminaliteit daalde met 30 procent, van 115 naar 80 meldingen, vooral door minder fraude bij online aankopen. Tegelijkertijd kwamen er juist meer meldingen binnen van oplichting via telefoontjes van zogenaamde helpdesks, zoals van een bank of computerbedrijf, van 9 naar 16 meldingen (een stijging van 78 procent). Goeree-Overflakkee behoorde tot de gemeenten met relatief hoge frequentie van dit type fraude.

Meer overlast

Het aantal meldingen van overlast in de gemeente is flink gestegen. Geluidsoverlast van buren nam met 66 procent toe van 62 naar 103 meldingen. Ook de meldingen over mensen met verward gedrag stegen met 48 procent, van 86 naar 127 meldingen. Verkeersoverlast steeg licht met 18 procent, van 34 naar 40 meldingen. Overlast door jongeren bleef stabiel met 76 meldingen. Daarnaast kwamen er meer meldingen binnen van agressie tegen politieagenten (van 2 naar 4 gevallen) en medewerkers met een publieke taak, zoals handhavers of hulpverleners (van 1 naar 6 gevallen).

Ook is gekeken naar jongeren die in beeld komen bij hulporganisaties. In de eerste helft van dit jaar werden 20 kinderen en jongeren aangemeld bij jeugdhulporganisatie Enver. Er werden ook meer jonge kinderen onder de 12 jaar bij de politie aangemeld dan kinderen tussen 12 en 18 jaar. Het aantal jongeren dat via Halt een leerstraf kreeg, daalde licht met 15 procent.

Tot slot blijkt uit het rapport dat er minder mensen zijn op Goeree-Overflakkee die door meerdere instanties worden gevolgd omdat ze een hoog risico vormen voor overlast of criminaliteit. In het eerste halfjaar van 2025 ging het nog maar om één persoon, tegenover vier het jaar ervoor.

De cijfers laten zien dat het totale aantal misdrijven in de gemeente relatief stabiel is gebleven, maar dat de aard van de meldingen verandert. Volgens de politie verdienen vooral inbraken, overlast en digitale oplichting extra aandacht.

Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld brengt in één rapport verschillende indicatoren voor gemeentelijke en regionale veiligheid samen. De gegevens zijn afkomstig van onder andere de politie, het RIEC, het Openbaar Ministerie, de Zorg- en Veiligheidshuizen, stichting HALT en Burgernet. Het volledige rapport is te vinden op de website van de VeiligheidsAlliantie.

