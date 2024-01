Ravon zoekt palingtellers

De glasaalteams van natuurorganisatie Ravon zijn op zoek naar versterking bij onderzoekslocaties op Goeree-Overflakkee. Daarvoor worden op het eiland vissenliefhebbers gezocht voor monitoring van de bedreigde paling, komend voorjaar.

Begin vorig jaar trotseerden honderden vrijwilligers weer en wind om voor de derde keer in de geschiedenis langs de hele Nederlandse kustlijn intrekkende glasalen te tellen - jonge palingen die vanaf zee onze wateren binnen willen zwemmen. Belangrijk werk, want deze data geven ons een goed beeld van hoe het gaat met de bedreigde paling en waar prioriteiten liggen voor het aanleggen en verbeteren van vismigratievoorzieningen.

Ook in het voorjaar van 2024 verruilen vrijwilligers opnieuw de warmte van de kachel voor de frisse buitenlucht om zich in teamverband in te zetten voor het behoud van deze bijzondere soort. De glasaalteams bij de onderzoekslocaties op Goeree-Overflakkee zijn nog hard op zoek naar versterking. Geïnteresseerde vissenliefhebbers kunnen meer informatie vinden op ravon.nl/glasaal.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws