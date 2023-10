Regenboogvlag wappert bij gemeentehuis Goeree-Overflakkee op Coming-Outdag

Woensdag 11 oktober 2023 is ter ere van Coming-Outdag de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis in Middelharnis. Op deze dag komen jongeren en volwassenen openlijk uit voor hun eigen geaardheid of genderidentiteit. Met dit kleurrijke symbool van inclusiviteit en acceptatie draagt gemeente Goeree-Overflakkee uit dat het oké is om te zijn wie je bent en om trots uit te komen voor je identiteit.

Wethouders Berend Jan Bruggeman en Jaap Willem Eijkenduijn hesen samen met Sam Fish van Gay op Flakkee de vlag. Tijdens het hijsen van de vlag kwamen betrokken inwoners en andere belangstellenden samen om het belang van deze dag te benadrukken en met elkaar na te praten.

Wethouder Bruggeman benadrukt dit: "Op Goeree-Overflakkee telt iedereen mee. Het is belangrijk dat inwoners zich veilig en geaccepteerd voelen. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Op school, op straat, op het werk… waar dan ook. Sinds 2013 vragen we hier symbolisch aandacht voor door de regenboogvlag hoog in top te hangen. Dit blijven we als gemeente doen omdat aandacht en begrip voor elkaar de bouwstenen vormen voor een betere samenleving."



Door Internetredactie FlakkeeNieuws