Relatief weinig mensen fietsen naar werk op Goeree-Overflakkee

Slechts 23,8 procent van de inwoners van Goeree-Overflakkee gaat te voet of op de fiets naar werk of opleiding. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank, dat gebruikmaakt van cijfers van onder meer het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Geen enkele andere Zuid-Hollandse gemeente scoort lager.

In Zuid-Holland kiest gemiddeld 37,5% van de inwoners tussen 18 en 65 jaar voor de fiets of de benenwagen om naar werk of school te gaan, iets lager dan het landelijke gemiddelde van 37,9%. Leiden voert de lijst aan met 55% fietsers, gevolgd door Delft en Oegstgeest met respectievelijk 54,9% en 52,9%. Ook Katwijk, Leiderdorp en andere gemeenten scoren boven de 40%. Naast Goeree-Overflakkee zijn ook Voorne aan Zee (24,8%) en Nissewaard (25,5%) gemeenten waar relatief weinig mensen kiezen voor lopen of fietsen.

Op Goeree-Overflakkee ligt het aandeel fietsers en lopers dus aanzienlijk lager dan het provinciale gemiddelde. Daarmee blijft het eiland achter bij veel andere gemeenten in Zuid-Holland.

In 2024 daalde het aantal werknemers dat dichtbij huis fietst naar het werk van 47% in 2023 naar 38%. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het hogere aantal regenachtige dagen in 2024, blijkt uit KNMI-data. Volgens Sharita Boon, directeur van Nationale Vacaturebank, spelen afstand, weersomstandigheden en veiligheid een belangrijke rol bij de keuze van het vervoermiddel.



Het onderzoek is op de website van de Nationale Vacaturebank te lezen.

