Richard Nieboer en zijn team Nat Pak zamelen geld in voor Swim4Daniel

Op zondag 18 juni 2023 zal Richard Nieboer uit Ouddorp samen met zeven andere teamleden de wateren van Rotterdam trotseren. Ze vormen samen het team Nat Pak en nemen deel aan Swim4Daniel, voorheen bekend als de 010 City Swim. Naast Nat Pak zijn er nog 52 teams die meedoen aan dit evenement. De zwemmers van Team Nat Pak hebben zich ingeschreven voor de uitdaging van 1500 meter.

Swim4Daniel is een onderdeel van de campagne "Maak Kanker Kansloos", waarbij mensen gezamenlijk in actie komen voor een betere behandeling van kanker. De Erasmus MC Foundation - Daniel den Hoed Fonds zet zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor belangrijk wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut.

Richard heeft al individueel 730 euro opgehaald door donaties van vrienden, collega's en bedrijven zoals Eterij de Ring en Jouw Marktkraam. Het team van Richard heeft gezamenlijk maar liefst 7.148 euro ingezameld, waarmee ze het team zijn dat het meeste geld heeft opgehaald. Op woensdagochtend 14 juni 2023 stond de totale opbrengst voor Swim4Daniel al op een indrukwekkende 93.221 euro, en de donaties blijven binnenstromen.

Wil je team Nat Pak of een ander team ondersteunen? Dat kan via de volgende link: https://swim4daniel.sportenvoordaniel.nl/teams



Door Arjan Huizer