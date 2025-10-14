Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik op de A29

Rijkswaterstaat onderzoekt op dinsdag 4 november 2025 het verkeer op vijf wegen in Zuid-Holland. Met behulp van camera’s wordt tijdelijk vastgelegd welke voertuigen er langsrijden. Het doel van het onderzoek is om beter te begrijpen hoe druk het is op deze wegen, waar het verkeer vandaan komt en waar het naartoe gaat.

Het onderzoek richt zich op personenauto’s en vrachtverkeer. Bestuurders van personenauto’s worden gevraagd waarom ze de auto gebruiken. Bij vrachtwagens gaat het vooral om informatie over de soorten goederen die worden vervoerd. De resultaten kunnen Rijkswaterstaat helpen bij het nemen van maatregelen om het verkeer beter te laten doorstromen.

Uitvoering

Met camera’s worden de kentekens van passerende personenauto’s en vrachtauto’s geregistreerd. De camera’s worden langs de weg en op viaducten geplaatst vanaf dinsdag 28 oktober 2025. Op dinsdag 4 november 2025 vindt kentekenregistratie plaats op vijf locaties in beide richtingen, waaronder de A29 tussen Numansdorp en de Haringvlietbrug. Na afloop van de registratie krijgen sommige kentekenhouders een brief met het verzoek om mee te doen aan een vragenlijst via internet. Deze mensen zijn gekozen via een willekeurige steekproef.

Privacy

Rijkswaterstaat laat weten dat de privacy van weggebruikers is gewaarborgd. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de regels van de privacywet. De gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek, zorgvuldig opgeslagen en na afloop verwijderd.

Het onderzoek maakt deel uit van een reeks jaarlijkse verkeersmetingen op rijkswegen in Zuid-Holland. Daarmee probeert Rijkswaterstaat een goed beeld te krijgen van het gebruik van het wegennet in de provincie.

Door Internetredactie Omroep Archipel