Roderick Pijls uit Sommelsdijk op weg naar de Olympische Spelen

Op de Olympische Spelen in Parijs staat deze zomer voor het eerst kitesurfen op het programma. Roderick Pijls uit Sommelsdijk probeert zich deze week in Hyères aan de Franse zuidkust te kwalificeren als deelnemer op het onderdeel Kitefoilen. Dat is een raceonderdeel waarbij de atleten al met weinig wind veel vaart kunnen maken.

Roderick Pijls was al bekend als freestyle-surfer en wavesurfer. Zo surfte hij op een vulkaan en op een giftig meer in Tanzania. Dat is allemaal begonnen op het strand bij de Brouwersdam.

Roderick Pijls maakt deel uit van Team Allianz, dat bestaat uit Nederlandse zeilers, windsurfers, kitefoilers en kanovaarders die namens Nederland bezig zijn met hun weg richting de Olympische Spelen van Parijs. In Hyères is voor de kitesurfer en zijn teamgenoten de laatste mogelijkheid om te kwalificeren voor een Olympisch ticket.



Door Internetredactie Omroep Archipel