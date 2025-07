Romeins verleden van Goeree-Overflakkee ligt misschien bij jou op zolder

Op Goeree-Overflakkee is in 2025 het archeologieproject ‘Goeree-Overflakkee op de kaart’ van start gegaan. Het doel: het in kaart brengen van vergeten archeologische gegevens van het eiland, vooral uit de Romeinse tijd. Veel van die informatie is afkomstig van vondsten die door eerdere generaties eilandbewoners zijn verzameld, maar nooit verder zijn onderzocht.

Door Evi Vos

Projectleider en archeoloog Dianne van de Zande roept inwoners op om mee te helpen. “We willen eilandbewoners vragen hun vondsten aan te melden, zodat er een completer beeld ontstaat van de Romeinse geschiedenis op Goeree-Overflakkee. Ook kunnen belangstellenden zich aanmelden als vrijwilliger.”

Verloren puzzelstukjes

Volgens Van de Zande is het project ontstaan vanuit de constatering dat de archeologische kennis van het eiland op dit moment vooral bestaat uit kleine, losstaande stukjes informatie. “Het doel van dit project is om deze gegevens, vaak afkomstig uit oude archieven, vondstmeldingen en particuliere collecties, samen te brengen om een completer beeld van de geschiedenis van het eiland te creëren.”

Daarbij is niet alleen aandacht voor de vondsten zelf, maar ook voor de mensen achter de gegevens. “We kijken bijvoorbeeld naar landarbeiders en eerdere onderzoekers. Sommigen van hen hebben misschien nog familie op het eiland wonen.”

Op veel plekken langs de Nederlandse kust zijn in de loop der jaren Romeinse vondsten gedaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aardewerk, munten, militaire objecten zoals gespen en riemen, en bouwmaterialen zoals dakpannen en bakstenen.

Lokale en nationale samenwerking

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende lokale én nationale partijen. Op het eiland zijn onder andere Museum Ouddorp, Torenmuseum Goedereede, Streekarchief Goeree-Overflakkee, Genealogisch Centrum en gemeente Goeree-Overflakkee betrokken. Nationaal werken ook het Rijksmuseum van Oudheden en het Nationaal Archief mee.

Er worden zowel objecten als documenten onderzocht, afkomstig uit lokale musea, het RMO in Leiden en archieven in Den Haag. “We inventariseren documentatie uit verschillende bronnen, zodat we specifieke vondsten kunnen koppelen aan oude brieven of aantekeningen. Dit helpt ons bijvoorbeeld om informatie te achterhalen over de vindplaats of de naam van de vinder,” legt Van de Zande uit.

“Daarnaast leggen we contact met mensen die thuis nog vondsten hebben liggen. Op dit moment worden meer dan twintig particuliere vondsten onderzocht. Ook oude vondstmeldingen waarbij de objecten verloren zijn gegaan, worden opnieuw bekeken. Het doel is om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen voor verder onderzoek.”

Verbinding tussen vroeger en nu

Een van de ambities is om de huidige eilandbewoners te verbinden met het verleden van hun eigen omgeving. Het delen van de vondsten en verhalen, bijvoorbeeld via een tentoonstelling, wordt gezien als een manier om die verbinding zichtbaar te maken. Of zo’n tentoonstelling er daadwerkelijk komt, hangt af van de beschikbaarheid van materiaal.

Van de Zande: “Het zou heel leuk zijn als er uiteindelijk een tentoonstelling gemaakt kan worden van de vondsten, maar het zal afhangen van onder andere hoeveel mensen zich melden met vondsten of documentatie, en of die mensen bereid zijn om dit tijdelijk uit te lenen voor een tentoonstelling. Als zo’n thematentoonstelling door kan gaan, dan zou het leuk zijn om dit gezamenlijk met alle betrokken partijen op te zetten.”

Iedereen kan bijdragen

Van de Zande roept iedereen met belangstelling op om zich te melden. Dat kan bijvoorbeeld door zelf vondsten of documenten, zoals oude brieven of aantekeningen aan te leveren, of door informatie te delen over familieleden die betrokken waren bij het land omzetten. “Iemand meldde zich laatst die ervaring heeft in het analyseren van oude kaarten en luchtfoto’s,” vertelt ze. “We weten nog niet of het iets gaat opleveren, maar het is sowieso fijn dat iemand enthousiast wordt van het samen op zoek gaan naar een stukje geschiedenis van het eiland.”

Op de website van het project (www.go-archeologie.nl) worden alle gegevens samengebracht. Bezoekers vinden daar ook een meldingsformulier en regelmatige updates over het onderzoek.

Meedoen of melden?

Wie thuis Romeins vondstmateriaal heeft – zoals scherven of voorwerpen – of documenten van familieleden die ooit iets hebben gevonden, kan die informatie delen via: info@go-archeologie.nl en www.go-archeologie.nl.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.