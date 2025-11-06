Berichten over volkstellers aan deur blijken hoax, volgens politie

Het basisteam Haringvliet van de politie meldt op 5 november 2025 dat er op sociale media en buurtapps berichten rondgaan over zogenaamde volkstellers die bij mensen aan de deur zouden proberen binnen te komen. Volgens de politie gaat het om een hoax: er zijn geen meldingen van daadwerkelijke oplichting binnengekomen. In het hele land gingen waarschuwingen rond dat de nep-volkstellers zouden vragen om een identiteitsbewijs en een vingerafdruk, ook op Goeree-Overflakkee.

De zogenaamde volkstellers zouden zich voordoen als medewerkers van het ‘Nationaal Instituut voor Statistiek en Volkstelling’ en gebruikmaken van briefpapier van het ministerie van Binnenlandse Zaken en diverse apparatuur om betrouwbaar over te komen. Op social media werd gemeld dat zij zogenaamd controleren of inwoners een geldig identiteitsbewijs hebben.

Het basisteam Haringvliet benadrukt dat de overheid nooit op deze manier persoonsgegevens aan huis opvraagt. Wie iemand aan de deur krijgt die zich niet kan legitimeren en wie het niet vertrouwt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen.

Door Internetredactie Omroep Archipel