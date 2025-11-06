Calamiteitenproef voor hoge waterstanden bij schutsluis Middelharnis

Op vrijdag 7 november 2025 oefenen de gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta bij de schutsluis in Middelharnis het volledige noodprotocol voor hoge waterstanden. Tijdens de calamiteitenproef, die plaatsvindt tussen 08:00 en 17:00 uur, worden stalen schotten in de sluis geplaatst, zoals ook gebeurt bij extreem hoog water. Tegelijkertijd wordt gecontroleerd of de technische staat van de sluis en de schotten nog in orde is.

Met de proef willen de betrokken partijen nagaan of het systeem goed werkt als de sluis in de toekomst daadwerkelijk moet worden gesloten bij zeer hoge waterstanden. Op die manier wordt de veiligheid in het havengebied en de omliggende dijken gewaarborgd.

Tijdens de werkzaamheden is de sluis gesloten en kan de scheepvaart tijdelijk hinder ondervinden. Voor schepen die vanwege hoog water willen passeren, geldt een aangepaste schutmogelijkheid tussen 07:00 en 08:00 uur. Na 18:00 uur worden de normale schuttijden weer hervat.

Door Internetredactie Omroep Archipel