 Luister radio: De late avond of kijk live TV

Calamiteitenproef voor hoge waterstanden bij schutsluis Middelharnis

Foto

Op vrijdag 7 november 2025 oefenen de gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta bij de schutsluis in Middelharnis het volledige noodprotocol voor hoge waterstanden. Tijdens de calamiteitenproef, die plaatsvindt tussen 08:00 en 17:00 uur, worden stalen schotten in de sluis geplaatst, zoals ook gebeurt bij extreem hoog water. Tegelijkertijd wordt gecontroleerd of de technische staat van de sluis en de schotten nog in orde is.

Met de proef willen de betrokken partijen nagaan of het systeem goed werkt als de sluis in de toekomst daadwerkelijk moet worden gesloten bij zeer hoge waterstanden. Op die manier wordt de veiligheid in het havengebied en de omliggende dijken gewaarborgd.

Tijdens de werkzaamheden is de sluis gesloten en kan de scheepvaart tijdelijk hinder ondervinden. Voor schepen die vanwege hoog water willen passeren, geldt een aangepaste schutmogelijkheid tussen 07:00 en 08:00 uur. Na 18:00 uur worden de normale schuttijden weer hervat.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Donderdag 6 november 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Crowdfundactie en lokale steun brengen supermarkt Melissant terug
Foto
Culturele kruisbestuiving op Goeree-Overflakkee: inspiratie uit Alphen aan den Rijn
Foto
Berichten over volkstellers aan deur blijken hoax, volgens politie
Foto
Zo werkt urgentie bij sociale huur op Goeree-Overflakkee
Foto
Na ruim 80 jaar gedenksteen voor Anthonie Gazan
Foto
Baggerwerk op Goeree-Overflakkee later gestart door nieuwe natuurregels
Foto
Auto op zijkant na botsing met biggenrug
Foto
Schoenendoosactie brengt vreugde naar kinderen in nood
Foto
Nachtelijke afsluitingen Haringvlietbrug van 10 tot en met 12 november
Foto
Dorpsraad Herkingen zet zich in voor verbinding en leefbaarheid in het dorp