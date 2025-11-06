Culturele kruisbestuiving op Goeree-Overflakkee: inspiratie uit Alphen aan den Rijn

Tijdens een netwerkbijeenkomst van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee kwamen woensdag 5 november 2025 vertegenwoordigers van diverse cultuurorganisaties samen om ideeën uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen te verkennen.

Monique Sweep hield samen met haar collega Maarten Zuurmond, beide uitvoerend bestuurder van Coöperatie Deltawind, een presentatie over het belang van kruisbestuiving binnen de cultuursector. Deelnemers in de zaal werden uitgenodigd om actief met elkaar in gesprek te gaan: wie doet wat, en wat kunnen we samen beter? Die onderlinge verbinding en zichtbaarheid van elkaars initiatieven is essentieel, zo bleek ook uit de rest van de bijeenkomst.

Alphen aan den Rijn

De aanwezigen kregen inspiratie uit Alphen aan den Rijn, waar een cultuurmakelaar actief is en een overzichtelijk platform bestaat voor alle culturele activiteiten. De cultuurmakelaar Justin van Kampen was tevens de dagvoorzitter en schetste hoe dat werkt en hoe het leidt tot meer samenwerking, efficiëntie en zichtbaarheid. Hoewel Goeree-Overflakkee met ruim 52.000 inwoners kleiner is dan Alphen aan den Rijn (115.000), is ook hier behoefte aan zo’n centrale plek. Nu bestaan er wel initiatieven, maar die dekken volgens de Culturele Raad niet de volledige lading.

Tijdens een forumgesprek met onder anderen wethouder Petra 't Hoen werden diverse stellingen besproken. Vanuit de zaal werd de zorg uitgesproken over de geleidelijke verschraling van het culturele aanbod op het eiland. Verschillende vertegenwoordigers van culturele organisaties merkten op dat voorzieningen verdwijnen of moeilijk bereikbaar worden, zeker buiten de grotere kernen. Juist daarom is het belangrijk om kleinschalige, lokale initiatieven te ondersteunen en beter zichtbaar te maken, zodat het culturele leven in alle dorpen levendig blijft. De wethouder onderstreepte dat.

Verschraling

Een voorbeeld van verschraling werd genoemd door Hans Lammers, voorzitter van Stichting Podium. Hij uitte zijn teleurstelling over het feit dat verschillende culturele organisaties in Het Diekhuus plaats hebben moeten maken voor de bibliotheek, waardoor er minder culturele ontmoetingen plaatsvinden. Victor Thissen, directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden, benadrukte dat de bibliotheek veel meer is dan een plek om boeken te lenen. Uit eigen onderzoek blijkt dat de bibliotheek in Het Diekhuus in Middelharnis dagelijks zo’n 250 bezoekers trekt en is uitgegroeid tot een laagdrempelige ontmoetingsplek waar verschillende culturele activiteiten plaatsvinden.

Ook Ooltgensplaat kwam ter sprake. Fort Prins Frederik staat daar leeg, terwijl er veel potentie is voor cultureel gebruik. Vanuit de zaal werd geopperd om de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld via de dorpsraad, te betrekken bij het toekomstig gebruik van het fort. Het succes van MFC ’t Centrum, waar inwoners zelf veel organiseren, laat zien dat de kracht van het dorp groot is. In plaats van te wachten op een commerciële uitbater, zou een tussentijdse oplossing kunnen zijn dat het fort al deels gebruikt wordt, bijvoorbeeld via sleutelbeheer door een lokale partij.

De bijeenkomst werd afgesloten met de wens om elkaar vaker te ontmoeten en ideeën te blijven uitwisselen. De Culturele Raad zal zich beraden op een vervolg. Of Goeree-Overflakkee straks ook een eigen cultuurmakelaar en centraal platform heeft, is nog de vraag. Maar dat er volop culturele energie en bereidheid tot samenwerking is, werd deze avond wel duidelijk.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel