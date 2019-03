Ruim 4.800 bezoekers op opendag CuraMare

Zaterdag 16 maart 2019 openden Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh hun deuren tijdens de Open Dag in het kader van de landelijke Week Zorg en Welzijn. Ruim 4.800 bezoekers, van jong tot oud, hebben ervaren en ontdekt wat Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en CuraMare thuis- en ouderenzorg en CuraMare Behandeling allemaal te bieden hebben.

CuraMare: woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh

Ruim 500 bezoekers hebben ontdekt hoe CuraMare op een liefdevolle en comfortabele manier zorg biedt. De rondleidingen in de behandelruimtes, de woongroepen en de appartementen waren in trek bij potentiële bewoners en hun familie. Bezoekers hebben een goede indruk gekregen van wonen en welzijn, werken en leren, thuiszorg en behandeling. De leerlingen van CSG Prins Maurits hebben zich ontzettend ingespannen en het entertainment verzorgd voor jong en oud: een online quiz, bingo, cupcakes versieren en t-shirts beschilderen.

CuraMare: Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Wederom een groot succes, ruim 4.000 bezoekers hebben ervaren hoe alles werkt in het ziekenhuis. CuraMare is ontzettend trots op de ruim 250 collega's en vrijwilligers die met zoveel passie het reilen en zeilen in het ziekenhuis hebben gedeeld met de bezoekers. Ruim 30 verschillende deelnemers namen hen mee in hun ziekenhuiswereld. Er waren veel activiteiten voor jong en oud. Een rondleiding over een operatiekamer of kraamsuite, allergietests, bloedonderzoek, voorlichting, poppendokter, speurtochten, apparatuuruitleg, gipsen... alles was mogelijk. Om even te ontsnappen aan de drukte konden bezoekers genieten van een verse koffie of cappuccino bij de baristabar van BeterDichtbij.