Ruimte voor iets nieuws voor Buutenplaets Sluishaven

Het schip van de natuurspeeltuin op Sluishaven moet plaats maken. Het bestuur van de Buutenplaets heeft deze winter, met pijn in het hart, dit besluit genomen. Na vijf jaar het gezicht bepaald te hebben zijn de veiligheidsrisico’s van het schip onaanvaardbaar geworden.

In 2017 startte een burgerinitiatief om recreatiemogelijkheden langs het Volkerak te verruimen. Met veel inzet werd een schapenweitje omgevormd tot attractief speelterrein. In de loop der jaren is de Buutenplaets met groen en speelattributen verder aangekleed tot evenemententerrein. Ook het schip speelde daar een rol in als theaterlocatie en schilderwand. Inmiddels trekt de natuurspeeltuin op jaarbasis duizenden bezoekers. "Het blijft allemaal vrijwilligerswerk," aldus voorzitter van Welsenis. "We draaien op sponsoring en giften, maar het werk doen we met vrijwilligers onder elkaar. Na jaren van groei en ontwikkeling is onderhoud ook nodig. Het schip speelveilig houden, blijkt een onmogelijke opgave".

Voormalig zeilklipper ‘Zeelands Luister’ werd door de gemeente Rotterdam van sloop gered en pronkte als visitekaartje van vernieuwd Katendrecht. De initiatiefnemers kregen het schip in 2018 als buitenkansje omdat het als klauterobject, wegens bouwactiviteiten, overbodig geworden was. "De toenmalige verbouwing was weinig duurzaam uitgevoerd,” legt Joost uit. "Al snel waren noodreparaties noodzakelijk om het dek begaanbaar te houden en inmiddels is ook de dragende constructie verrot. Vorig jaar moesten we het schip tot verboden terrein verklaren, voor een speeltuin niet acceptabel. Herstel zou astronomische bedragen vergen. Sloopbedrijf van Groningen helpt ons nu het schip vóór het speelseizoen weg te krijgen."

Er is nu ruimte voor iets nieuws, Joost roept alle vrienden van de speeltuin op om woensdag 15 maart 2023 om 19:30 uur naar restaurant Doerga (ook Sluishaven) te komen. "Kom op met je plannen, we doen het samen".