Runderen nemen kijkje op strandje van Den Bommel

Foto

Een groep runderen is zaterdag 23 augustus 2025 rond 11:30 uur ontsnapt uit een weiland, nadat ze een hek omver hadden gelopen. De dieren trokken richting het water en belandden uiteindelijk zelfs op het strandje van Den Bommel. Bezoekers keken verrast toe hoe de dieren daar rondliepen.

De politie kwam ter plaatse om de situatie in goede banen te leiden. Er raakten geen dieren gewond. In de loop van de dag is het hek gerepareerd en zijn de runderen teruggebracht naar het weiland.

Zaterdag 23 augustus 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

