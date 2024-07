Samen Energie Besparen: een duurzaam initiatief

In een tijd waarin de energiekosten stijgen en duurzaamheid steeds belangrijker wordt, biedt Coöperatie Deltawind een innovatieve en gemeenschapsgerichte oplossing: het initiatief 'Samen Energie Besparen'. Dit programma helpt bewoners van het eiland om hun energierekeningen te verlagen en hun woningen energiezuiniger te maken.

'Samen Energie Besparen' richt zich voornamelijk op eigenaren van koopwoningen en biedt een breed scala aan diensten. Ronald van Reede van Deltawind legt uit: "We beginnen met het geven van uitgebreide informatie en een grondige inspectie van de woning. Vervolgens brengen we in kaart welke maatregelen zinvol zijn, van kleine verbeteringen die bewoners zelf kunnen uitvoeren tot grotere isolatiemaatregelen zoals dakisolatie." Het gezamenlijke aspect van het project maakt het niet alleen effectief maar ook sociaal aantrekkelijk. "Het is handig en gezellig om dit samen met buren op te pakken," voegt buurtbegeleider energietransitie Daisy Rozema toe.

Een belangrijk onderdeel van het initiatief is de samenwerking met lokale bedrijven en aannemers. "Onze buurtbegeleiders leggen het contact en helpen bewoners bij het plannen van gesprekken over subsidiemogelijkheden," zegt Ronald.

Het initiatief begon in 2023 in Ooltgensplaat, waar bewoners van de Pieter Biggestraat en omgeving geholpen werden om hun slecht geïsoleerde woningen aan te pakken. Sindsdien is 'Samen Energie Besparen' ook actief geweest in Achthuizen en Melissant. "We hebben daar veel succes geboekt en gaan nu verder met onze actie over het hele eiland. Onder het genot van een kopje koffie kunnen mensen hier hun vragen stellen over isolatie en energiebesparende maatregelen," vertelt Daisy. Deze bijeenkomsten, die om 14:00 en 16.00 uur starten, duren 30 minuten en zijn toegankelijk voor iedereen. "Zo willen we ook andere kernen over het eiland gaan bezoeken zodat iedereen vrijblijvend kan informeren naar mogelijkheden om te verduurzamen," aldus Daisy.

Het verhaal van Mike

Mike, een inwoner uit Ooltgensplaat, is een van de vele mensen die zich hebben aangesloten bij dit initiatief. "Ik heb veel gehad aan de ondersteuning van Deltawind. Dankzij hun advies en hulp heb ik mijn woning beter kunnen isoleren en mijn energierekening aanzienlijk kunnen verlagen," zegt Mike enthousiast. "Ik ben zelf totaal niet handig, dus voor mij was het erg belangrijk om goed geadviseerd te worden. Ik wilde mijn huis verduurzamen, maar had geen flauw idee waar ik moest beginnen. Door met Daisy en Ronald in gesprek te gaan, werd al snel duidelijk welke stappen er ondernomen konden worden in mijn situatie en kon ik in contact komen met lokale bedrijven die de werkzaamheden konden verrichten in mijn huis."

Energiehuis

Coöperatie Deltawind heeft recentelijk een nieuw pand betrokken aan de Energiebaan bij de entree van Oude-Tonge, genaamd het Energiehuis. Met het kantoor verwachten Deltawind en haar leden op alle fronten meerwaarde te creëren voor de coöperatie en de omgeving. Het pand is volledig energieneutraal en alle materialen waarmee het gebouwd is zijn duurzaam. In het gebouw is er ook ruimte voor vergaderingen en lezingen. "We willen hier ook themabijeenkomsten gaan organiseren, bijvoorbeeld over het verduurzamen van woningen of andere interessante onderwerpen. Als je lid bent van Deltawind, hoef je niets te betalen. Voor bedrijven hebben we ook flexwerkplekken beschikbaar," aldus Daisy.

Voor meer informatie en om in contact te komen met de buurtbegeleiders Ronald en Daisy, kunnen bewoners bellen naar 06-82371303 of 06-26018612. Ook kunnen zij een e-mail sturen naar samenenergiebesparen@deltawind.nl.



Door Danny Rijkels