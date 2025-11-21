Samen in actie bij signalen van mishandeling

Herken de rode vlaggen en kom in actie bij signalen van kinder-, ouderenmishandeling of huiselijk geweld. Dat was de rode draad in het symposium ‘Meldcode kinder- en ouderenmishandeling en huiselijk geweld’. CuraMare organiseerde dit symposium dinsdag 18 november 2025 samen met gemeente Goeree-Overflakkee.

De bijeenkomst vond plaats in het Diekhuus in Middelharnis. Ruim 120 professionals uit onder andere het ziekenhuis, woonzorgcentra, onderwijs, welzijn, kinderopvang, GGZ, politie en de gemeente kwamen bij elkaar.

De meldcode is een wettelijk verplicht stappenplan voor organisaties in zorg, onderwijs, opvang en welzijn. Deze bestaat uit vijf stappen. De meldcode helpt professionals om signalen op te merken, zorgen te bespreken en zorgvuldige afwegingen te maken met betrekking tot veiligheid. En – als het nodig is – advies te vragen of een melding te doen bij Veilig Thuis.

Commissie Meldcode

De leden van de Commissie Meldcode van het ziekenhuis kregen van de gemeente een boeket.

Kinderarts Marieke Bax trapte het symposium af met een uitleg over de Commissie Meldcode. Deze commissie is sinds de zomer van 2025 in Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis actief. Ze legde uit hoe dankbaar ze was met de realisering van hiervan. Deze commissie moet ervoor zorgen dat overal binnen het ziekenhuis de meldcode op dezelfde, zorgvuldige manier wordt toegepast. Bax wees op de schokkende cijfers:

1 op de 20 mensen wordt slachtoffer van ouderenmishandeling.

Jaarlijks zijn er 95.000 geregistreerde incidenten van huiselijk geweld.

Naar schatting 119.000 kinderen per jaar worden slachtoffer van kindermishandeling.

Ze gaf ook inzicht in de vele vormen van mishandeling die er zijn. Meestal zijn er geen zichtbare verwondingen. “Wie weet hoeveel van deze kinderen elk jaar op de spoedeisende hulp komen zonder dat de link wordt gelegd?” Daarom is het volgens Bax essentieel dat professionals signalen kennen en de meldcode volgen. Maar ook dat ze op tijd hun zorgen bespreken met de patiënt. En de samenwerking zoeken met collega’s en andere betrokken instanties.

De aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling van Team Jeugd en Gezin van gemeente Goeree-Overflakkee haakten daarop in. “Weet ons te vinden. Aarzel niet om met ons te sparren of ons in te schakelen als er hulp georganiseerd moet worden.”

Inzicht vanuit ervaring

Daarna gaf ervaringsdeskundige Diana de Laat meer inzicht in de gevolgen van kindermishandeling. Diana werd vanaf haar tiende stelselmatig fysiek, psychisch en seksueel mishandeld door haar stiefvader, die haar leven tot een hel maakte.

Diana gaf inzicht in de gedachtegang van zichzelf als kind. Hoe ze vooral probeerde anderen gelukkig te maken en te overleven in een voor kinderen ongezonde wereld. En hoe haar moeder, maar ook politie en omgeving niet ingrepen. Na 7 jaar vond haar moeder eindelijk de kracht om te vluchten.

Linda Kind en Anna Grootscholten van Stevig Staan gaven daarna praktische tips over wat te doen bij vermoedens van mishandeling. Wat betekent een onderbuikgevoel en hoe kun je daarmee aan de slag? Stevig Staan ondersteunt organisaties in het versterken van kennis en vaardigheden.

Ook was er een korte voorstelling van theater AU!derdom over grensoverschrijdend gedrag bij ouderen. Daarin werd duidelijk hoe overbelasting van mantelzorgers kan leiden tot ouderenmishandeling. Maar ook hoe afhankelijkheid en kwetsbaarheid kunnen leiden tot financiële uitbuiting. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van de pinpas en beheer van de bankrekening.

De middag en avond waren om mensen bewust te maken van mogelijke signalen van mishandeling. Maar ook om professionals te stimuleren de meldcode te gebruiken en daarbij samen te werken. Dat benadrukte ook wethouder Berend Jan Bruggeman (sociaal domein) in de afsluiting. “Samenwerking is de sleutel. Het tegengaan van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling is een gedeelde verantwoordelijkheid. De meldcode is daarbij een belangrijk hulpmiddel.”

De avond werd afgesloten met de kernboodschap van de Week tegen kindermishandeling: Laat me niet los. Iedereen heeft een rol in het creëren van een omgeving waarin kinderen gelukkig en veilig kunnen opgroeien en ouders/ouderen zich ondersteund voelen en om hulp durven vragen.

Vraag een ouder of een kind hoe het met hen gaat, blijf betrokken en wees er voor iemand. Op deze manier kan iedereen bijdragen aan het stoppen van kinder-, ouderenmishandeling en huiselijk geweld en het eerder herkennen van signalen.

