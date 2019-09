Schuurfeest goed verlopen, fraudeur krijgt boete

Zaterdag 7 september 2019 hield de politie toezicht bij een schuurfeest in Dirksland. De sfeer was goed. Volgens een politiewoordvoerder heeft er slechts een klein incident afgespeeld, wel een dure. Een minderjarige dacht binnen te kunnen komen met een identiteitskaart van een ander (18+) en gaf een valse naam op. Hij werd echter betrapt. Resultaat: 380 euro boete en geen schuurfeest. Ook degene van wie de identiteitskaart was werd eruit gezet. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Veel water voor Havenconcert Goedereede De elfde editie van het Havenconcert Goedereede is zaterdag 7 september 2019, deels in het water gevallen. De weersvoorspellingen veranderden met het uur. De verschillende weerapps gaven...

Brand in woning Stad aan 't Haringvliet Brandweerlieden zijn zaterdagmorgen 7 september 2019 opgeroepen om naar Stad aan ’t Haringvliet te gaan. Aan de Oranjelaan zag iemand rook uit een woonhuis komen. Toen de brandweer...

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman herbenoemd als burgemeester Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman is bij koninklijk besluit herbenoemd als burgemeester van Goeree-Overflakkee, voor een nieuwe periode van zes jaar. Op 17 april 2019 besloot de...

Krachten gebundeld om ouderen weer onbezorgd actief te laten zijn Vanaf oktober 2019 zal op vier plekken op Goeree-Overflakkee een cursus valpreventie van start gaan. In Dirksland, Ooltgensplaat, Middelharnis en Goedereede of Ouddorp kan de cursus Zicht...

Met hoeveel prijzengeld gaat Dirksland naar huis in Miljoenenjacht? Vijftig inwoners van Dirksland uit postcodegebied 3247 strijden om prijzen tot wel vijf miljoen euro in de tv-show Postcode Loterij Miljoenenjacht'. Zij wonnen bij de Postcode Loterij een...

Nieuwe ambulancepost geopend in Nieuwe-Tonge Vrijdagochtend 30 augustus 2019 is de nieuwe ambulancepost in Nieuwe-Tonge feestelijk geopend. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, Arjen Littooij, algemeen directeur van de...

Natuurvriendelijke oevers, vogeleilandjes en visbossen Rijkswaterstaat gaat het leefgebied voor planten en dieren in het Haringvliet en Hollandsch Diep verbeteren. Natuurvriendelijke oevers worden hersteld of nieuw aangebracht. Daarnaast komen...

Brandweerwagen Den Bommel in brand Het blusvoertuig van de dagdienst van Den Bommel is dinsdag 27 augustus 2019 getroffen door brand. Hierbij is de cabine van het voertuig...

Blauwalg Galathese haven In de Galathese Haven, bij het strand en de jachthaven van Ooltgensplaat is blauwalg geconstateerd. De gemeente heeft 22 augustus 2019 waarschuwingsborden bij het water...

Recent opgeknapte Oldtimer in vlammen op In Stellendam is dinsdag 20 augustus 2019 een droom in vlammen opgegaan. De eigenaar had de Corvette C3 uit 1973 waar hij al 20 jaar van droomde eindelijk kunnen kopen. Het voertuig was...

