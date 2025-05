Scooterrijdster gewond bij aanrijding

Op de Noorddijk, in de polder van Dirksland, is donderdagavond 29 mei 2025 de bestuurster van een scooter gewond geraakt bij een aanrijding. De scooter kwam in aanraking met een zogenoemde auto die is omgebouwd tot motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS).

Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is na behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten bij het ongeval beschadigd en zijn afgesleept.

Door Internetredactie Omroep Archipel