Skatebaan Ooltgensplaat feestelijk geopend

In Ooltgensplaat is zaterdagmiddag 18 oktober 2025 de nieuwe skatebaan officieel geopend. Het werd een gezellige en levendige bijeenkomst met veel blije gezichten. Jongeren, ouders, buurtbewoners en leden van de dorps- en jeugdraad kwamen samen om de nieuwe baan feestelijk in gebruik te nemen.

De openingshandeling was voor Sep en Toby, de twee jongens uit Ooltgensplaat die jaren geleden de wens voor een skatebaan op papier zetten. Onder luid applaus reden zij het eerste officiële rondje over de baan. Daarna volgde een indrukwekkende skatedemo van Daan Frieman, die met zijn trucs en sprongen liet zien wat er allemaal mogelijk is op de nieuwe baan. Jongeren keken enthousiast toe en kregen daarna zelf de kans om hun eerste rondjes te maken. Het was de perfecte start van een sportieve middag.

Een aantal jaren geleden begon het allemaal met hun brief aan de burgemeester. Naar aanleiding daarvan vroeg dorpsgenoot Tjibbe aan zijn opa - destijds voorzitter van de dorpsraad - of er eigenlijk al een jeugdraad bestond. Die vraag werd het begin van de Jeugdraad Ooltgensplaat. Deze groep jongeren hield vol, werkte samen met de Dorpsraad en de gemeente en maakte hun plan stap voor stap werkelijkheid.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Wat een prachtig resultaat. De jeugdraad heeft laten zien wat er kan ontstaan als je initiatief neemt, volhoudt en samenwerkt. Deze skatebaan is meer dan een sportplek. Het is een ontmoetingsplek waar jongeren bewegen, elkaar zien en plezier maken. Ooltgensplaat mag hier ontzettend trots op zijn en dat ben ik als burgemeester ook!”

De Jeugdraad Ooltgensplaat blijft intussen heel actief. Hun betrokkenheid heeft inmiddels ook landelijke aandacht gekregen: ze staan in de finale van de Dorpsvernieuwingsprijs 2025, een landelijke erkenning voor vernieuwende dorpsinitiatieven.

Met de opening van de skatebaan heeft Ooltgensplaat er een mooie, levendige plek bij waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en bewegen.

Door Internetredactie Omroep Archipel